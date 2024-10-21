Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bıçaklandı, hastaneye sürdü, kurtarılamadı! | Son dakika haberleri

        Bıçaklandı, hastaneye sürdü, kurtarılamadı!

        Konya'da 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan galerici Muhammet Oğuzhan Yaşar, yaralı halde bindiği aracıyla 3 otomobile çarptı. Yaşar, kaldırıldığı hastanede ise hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 11:35 Güncelleme: 21.10.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bıçaklandı, hastaneye sürdü, kurtarılamadı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'da tartıştığı 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayıp, yaralı halde bindiği otomobili, park halindeki araçlara çarpan galerici Muhammet Oğuzhan Yaşar (23), hastanede yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 15.30 sıralarında Meram ilçesi Melihşah Mahallesi'ndeki semt pazarının yanında meydana geldi.

        PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI

        Muhammet Oğuzhan Yaşar, belirlenemeyen nedenle 3 kişiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Yaşar, otomobiline binip, hastaneye gitmek istedi. Yaklaşık 200 metre gidebilen Muhammet Oğuzhan Yaşar, direksiyon hakimiyetini yitirince park halindeki otomobile çarptı.

        REKLAM

        3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Çarptığı otomobil de yanında park halindeki başka bir araca çarptı. Çevredeki sürücünün ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşar, ambulansla kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

        Otomobil ile kaçan 3 şüpheli yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Bursa Ovası'nı besleyen dere kırmızıya büründü: "Kirli suyla sulanmış ürünleri yiyoruz"
        Bursa Ovası'nı besleyen dere kırmızıya büründü: "Kirli suyla sulanmış ürünleri yiyoruz"
        Golden önce faul var mı?
        Golden önce faul var mı?
        "İlk kez tanık oluyorum"
        "İlk kez tanık oluyorum"
        Daha 15 yaşındaydı... Aysel'in ölümüne soruşturma!
        Daha 15 yaşındaydı... Aysel'in ölümüne soruşturma!
        "Bile bile lades"
        "Bile bile lades"
        Altında yeni tarihi zirve
        Altında yeni tarihi zirve
        "Bu oyun derbiye yetmez!"
        "Bu oyun derbiye yetmez!"
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        Kakulenin sağlığa faydaları nelerdir?
        Kakulenin sağlığa faydaları nelerdir?
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Hastane sahibine ‘Kaya’ bebek nasıl öldü sorusu?
        Hastane sahibine ‘Kaya’ bebek nasıl öldü sorusu?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        ABD'de çekişmeli seçim! Anketlerde son durum ne?
        ABD'de çekişmeli seçim! Anketlerde son durum ne?
        Motosiklette 'emisyon' hareketliliği
        Motosiklette 'emisyon' hareketliliği
        Mourinho'dan hakem tepkisi!
        Mourinho'dan hakem tepkisi!
        Efkan Ala, Habertürk TV'de soruları yanıtladı
        Efkan Ala, Habertürk TV'de soruları yanıtladı