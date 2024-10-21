Samsunspor'un golünden önce İrfan Can'a faul var mı?

Soru: Filip Kostic'in gördüğü sarı kartta karar doğru mu?

Deniz Çoban: Bu sarı kartla başladı maç. Faulü tartışırım. Hatta vermese daha çok kabul ederdim. Sarı kartın sebebini... Faul görmüyorum burada. Haydi faul gördünüz de sarı kartı hiç anlayamıyorum. Umut vaad eden atak yok, sportmenlik dışı hareket yok. Hakem bunu izleyince kendi kendine izah edemez.

Bülent Yıldırım: Hakem bunu izlese kendi de vermezdi. Faul yok. Kuvvetle muhtemel arkadan çektiğini düşündü, o yok, umut vaad eden atak yok. Faul yok. Sarı kartı gereksiz buldum.

Bahattin Duran: Herhalde kapalı kaldı. Pozisyon alma mücadelesi var. Sarı kartı konuşmayacağım da faul falan değil bu.