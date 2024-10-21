Orta Vadeli Program&rsquo;daki (OVP) enflasyon ve b&uuml;y&uuml;me tahminleri ger&ccedil;ekleşirse, emeklilik dilek&ccedil;esini 2024 yılında verenler ile 2025 yılında verenlerin emekli aylıkları arasında y&uuml;zde 32 oranında fark olacak. OVP&rsquo;de 2024 yılı enflasyonu y&uuml;zde 41,5, gayrisafi yurti&ccedil;i hasıla (GSYH) b&uuml;y&uuml;mesi de y&uuml;zde 3,5 olarak &ouml;ng&ouml;r&uuml;ld&uuml;. 2024 yılı enflasyonu y&uuml;zde 45 oranında &ccedil;ıkarsa emekli aylıkları arasındaki fark y&uuml;zde 30,3 olacak. SORULARINIZ İ&Ccedil;İN: akivanc@haberturk.com Dilek&ccedil;e tarihine g&ouml;re emekli aylıkları arasındaki farkı giderme konusunda Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, &Ccedil;alışma ve Sosyal G&uuml;venlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından &ccedil;alışma y&uuml;r&uuml;t&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; daha &ouml;ne a&ccedil;ıklanmıştı. Edinilen bilgilere g&ouml;re, Hazine ve Maliye Bakanlığı farkın giderilmesi y&ouml;n&uuml;ndeki &ouml;nerilere mesafeli bakıyor ancak &ccedil;alışmanın akıbeti konusunda hen&uuml;z bir a&ccedil;ıklama yapılmadı. &ldquo;DİLEK&Ccedil;EYİ KASIMDA MI VERELİM?&rdquo; S&ouml;z konusu &ccedil;alışma sonu&ccedil;lanıncaya kadar emeklilik dilek&ccedil;esini beklemeye alan vatandaşlar, sene sonu yaklaşmaya başlayınca sabırsızlanmaya başladılar. Sabırsızlanmanın sebeplerinden biri de nereden &ccedil;ıktığı anlaşılamayan &ldquo;D&uuml;ş&uuml;şten etkilenmemek i&ccedil;in emeklilik dilek&ccedil;esinin kasım ayında verilmesi gerekir&rdquo; şeklindeki bir s&ouml;ylenti. Son g&uuml;nlerde bu konuda okurlardan &ccedil;ok sayıda mesaj geldi. Mesajların ortak noktası, &ldquo;D&uuml;ş&uuml;şten etkilenmemek i&ccedil;in emeklilik dilek&ccedil;esini kasım ayında mı vermeliyiz&rdquo; oldu. Bu soruya verilecek en kısa cevap &ldquo;hayır&rdquo;. Bu konudaki kafa karışıklığı yaşlılık aylığının bağlanması h&uuml;k&uuml;mleri ile aylığın başlama tarihine ilişkin h&uuml;k&uuml;mlerin karıştırılmasından kaynaklanıyor. Kanuna g&ouml;re, yaşlılık aylığı, yazılı istek tarihinden, yani dilek&ccedil;enin verildiği tarihten sonraki ay başından başlatılır. Ay başı ifadesi &ouml;zel sekt&ouml;r i&ccedil;in ayın 1&rsquo;i, kamu sekt&ouml;r&uuml; i&ccedil;in 15&rsquo;ini ifade eder. &Ouml;rneğin 1 &ndash; 31 Aralık 2024 tarihleri arasında dilek&ccedil;e verenlerin emekli aylığı 1 Ocak 2025 tarihinde başlar. Dilek&ccedil;eyi 15 Aralık &ndash; 14 Ocak 2025 tarihleri arasında verenlerin emekli aylığı ise 15 Ocak 2025 tarihinden ge&ccedil;erli olmak &uuml;zere başlar. Dilek&ccedil;eyi 2024 yılında verenlerin emekli aylığı hesaplanırken 2024 sonu itibarıyla kazan&ccedil;ları y&uuml;zde 86,16 oranında artırılarak g&uuml;ncellenecek. Dilek&ccedil;eyi 2025 yılında verenlerin emekli aylığı hesaplanırken ise y&uuml;zde 86,16 yerine enflasyon oranına g&ouml;re y&uuml;zde 42,55 &ndash; y&uuml;zde 46,05 arasında değişen oranlarla g&uuml;ncellenecek. Bundan kaynaklı olarak da dilek&ccedil;eyi 2025 yılında verenlerin emekli aylıkları daha d&uuml;ş&uuml;k olacak. KİM NE ZAMAN DİLEK&Ccedil;E VERMELİ? SSK (4/a) ve BAĞ-KUR&rsquo;luların (4/b) 2024 yılı avantajından yararlanabilmek i&ccedil;in dilek&ccedil;eyi en ge&ccedil; 31 Aralık 2024 tarihinde vermesi gerekir. 4/a stat&uuml;s&uuml;ndeki kamu iş&ccedil;ileri ise dilek&ccedil;elerini en ge&ccedil; 14 Ocak 2025 tarihinde vermelidir. Emekli aylığındaki d&uuml;ş&uuml;şten ilk defa 4/c kapsamında &ccedil;alışmaya 15 Ekim 2008 tarihinden sonra başlayanlar da etkilenecek. &Ouml;rneğin daha &ouml;nce SSK veya BAĞ-KUR&rsquo;lu &ccedil;alışması olup 15 Ekim 2008 tarihinden sonra memurluğa başlayanlardan emekliliğe hak kazananlar 2024 yılı yerine 2025 yılında dilek&ccedil;e verirlerse emekli aylıkları d&uuml;ş&uuml;k olacak. Bunların d&uuml;ş&uuml;şten etkilenmemeleri i&ccedil;in, maaşını ayın 15&rsquo;inde alanların en ge&ccedil; 14 Ocak 2025 tarihinde, maaşını ayın 1&rsquo;inde alanların ise 31 Aralık 2024 tarihinde dilek&ccedil;e vermeleri gerekir. EMEKLİ SANDIĞI&rsquo;NA TABİ OLANLAR ETKİLENMEYECEK Memurluğa 14 Ekim 2008 ve daha &ouml;ncesi tarihte başlamış olanlar Emekli Sandığı Kanunu&rsquo;na tabi bulunuyorlar. Emekli Sandığı&rsquo;na tabi olanların emekli aylıkları 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile değil Emekli Sandığı Kanunu&rsquo;na g&ouml;re bağlanıyor. Dolayısıyla 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu&rsquo;na tabi olanlar d&uuml;ş&uuml;şten etkilenmeyecekler. KAMU İŞ&Ccedil;İLERİNİN 14 OCAK 2025 AVANTAJI Emekli aylığındaki d&uuml;ş&uuml;şten etkilenmemek i&ccedil;in s&ouml;z konusu tarihlere kadar dilek&ccedil;e verme hakkı bulunuyor. Emeklilik başvuruları e-Devlet &uuml;zerinden yapılabiliyor. Aşırı yoğunluktan kaynaklı herhangi bir sorunla karşılaşmamak i&ccedil;in son g&uuml;n&uuml; beklemek yerine bir iki hafta &ouml;nceden başvurmak d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lebilir. Malum kıdem tazminatı tavanı her yıl ocak ve temmuz aylarında artırılıyor. Kamu iş&ccedil;ilerinin emeklilik dilek&ccedil;esini 1-14 Ocak tarihleri arasında vermesi, kıdem tazminatı tavanındaki artıştan yararlanmalarını da sağlıyor. Bu a&ccedil;ıdan kamu iş&ccedil;ilerinin emeklilik dilek&ccedil;elerini vermek i&ccedil;in 1-14 Ocak 2025 tarihlerini beklemeleri avantajlı olur.