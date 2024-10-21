Samsunspor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Samsunspor ile berabere kaldı. Spor yazarları, şampiyonluk yarışında kritik kayıp yaşanan maçı değerlendirdi.
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Samsunspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
"RAKİP ANALİZİ ÇOK EKSİK"
Uğur Meleke: "Fenerbahçe için günün özeti bence maç önü röportajında gizliydi: Bein muhabiri, Mourinho’ya 'Samsun’un kanat akınlarında yerden ortalarına karşı bir önlem alıp almadığını' sordu. Mourinho önce soruyu anlamadı, sonra da “Ortaları önlemek” dedi kısaca. Önleyemediler. Samsun’un ilk golü böyle geldi, ikincisinde de kafayla bir pastı yine Soner’e atılan. Mourinho’nun rakip analizi konusunda eksik kaldığının kanıtı gibi oldu goller. Oysa futbol, rakiple oynanan bir oyun." [Hürriyet]
"FENERBAHÇE'DEN KORKMUYORLAR"
Gürcan Bilgiç: "Eskiler, 'Bile bile lades' derler. Fenerbahçe, rakibin korkması gereken takım olmaktan çıktı, skor koruyan, rakipten çekinen bir hale geldi. Bunun adı 'Doğru oyun' da değil. Geçen sene 3 maçta öne geçtiği halde berabere kalarak puan kaybetmişlerdi. Bu sene daha 10. haftaya gelmeden bu sayı Göztepe ile beraber 2 oldu." [Sabah]
"BU TAKIMLA HÜCUM FUTBOLU OLMAZ"
Ömer Üründül: "Mourinho'nun düşündüğü ilerideki üç forvetle tempolu, etkili ve pozisyon açısından zengin bir futbol oynaması mümkün değil. Tadic, adam geçemiyor. Devamlılığı yok. Dzeko gittikçe ağırlaştı, adam geçemez, Kostic de öyle. Son dakikada da beraberlik golü yendi. Bana göre bu golün öncesinde Djiku'ya faul vardı. Sonuçta önemli 2 puan kaybedildi. Genel olarak baktığımızda yazının başlığında da söylediğim gibi forvet hattındaki bu kadro yapısı etkili ofansif futbola imkân vermez. Günümüz futbolunda adam eksiltme özellikleri olmayan, kanat forvetleri ile oynayan bir takım yok." [Sabah]
"BIRAK ARTIK SZYMANSKI'Yİ"
İlker Yağcıoğlu: "Mourinho'nun Szymanski ısrarına anlam veremiyorum. Bir oyuncu sırf baskı yapıyor diye 10 numara pozisyonda oynatılamaz. O bölgede oynayan futbolcunun gol ve asist katkısı yapması gerek. İrfan Can Kahveci'nin yedek beklemesi olumlu bir karar olarak göze çarpmıyor. Bu olay forma adaleti bakımından doğru değil. Amrabat iyi oynadı bugün. Fred'deki düşüş sürüyor. Maç 2-1'e geldikten sonra Fenerbahçe geriye çekildi. Bunun sebebi skoru korumaktı. Ama böyle oynarsanız rakibe davetiye çıkarırsınız." [Takvim]
"FENERBAHÇE UMUTSUZ"
Volkan Demirel: "Fenerbahçe takımında şu anda mutsuzluk ve umutsuzluk birbirine karışmış durumda. Mutsuzluk neden? Bulunduğu ortamdan. Umutsuzluk da neden? Hepimiz bir şeyler bekliyorduk. Jose Mourinho'dan bekliyorduk, yapılan transferlerden bekliyorduk. Mutsuzluk ve umutsuzluk Fenerbahçelilerin kafasını karıştırmış durumda. Mutsuzluğa mı üzülsünler yoksa umutsuzluğa mu üzülsünler. Bir karamsarlık içinde bulunuyoruz." [TV100]
"AKLIM ALMIYOR, ANLAMIYORUM"
Nihat Kahveci: "Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu İrfan Can Kahveci 20 dakika süre aldığında şükreder hale geldi. Aklım almıyor, anlamıyorum bu tercihi. İrfan Can Kahveci oynar"
"EN NESYRI ARTIK DÜŞÜNMELİ"
Serkan Akcan: Fenerbahçe, Mourinho döneminde sete yerleşip rakip yarı sahada yoğunluk oluşturan bir takım olmayacak. Samsunspor da bunu iyi çalışmış ve iki kez geri düşmesine rağmen tabelayı dengede tutmayı başarabildi. Fenerbahçe’de Mert Müldür, Avrupa Şampiyonası’ndan bu yana sürekli oynuyor ama performansı her geçen gün geri gidiyor. Kostiç, sol kenarda iyi iş çıkardı, Maximin hamle oyuncusu olmaya iknaysa Fenerbahçe için daha faydalı olur, En Nesyri ligin 10. haftası gelmişken bile hala formayı talep edecek durumda değilse şapkasını önüne alıp bir iç değerlendirme yapmalı. (Fanatik)