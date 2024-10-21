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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin haberleri: Daha 15 yaşındaydı... Aysel'in ölümüne soruşturma - Haberler | Son dakika haberleri

        Daha 15 yaşındaydı... Aysel'in ölümüne soruşturma!

        Mardin'in Dargeçit ilçesinde, tek katlı müstakil bir evin damından düştüğü belirtilen 15 yaşındaki Aysel Koçak, yaşamını yitirdi. Aysel'in ölümü şüpheli bulunarak soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 07:34 Güncelleme: 21.10.2024 - 07:34
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        Daha 15 yaşındaydı... Aysel'in ölümüne soruşturma!
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        Mardin'de yürek yakan olay, önceki gün akşam saatlerinde, Dargeçit ilçesine bağlı kırsal Kılavuz Mahallesi'nde meydana geldi.

        TEK KATLI EVİN DAMINDAN DÜŞTÜ

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, tek katlı evin damından dengesini kaybederek düşen Aysel Koçak, ağır yaralandı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koçak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Koçak'ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #mardin
        #Aysel Koçak
        #Son dakika haberler
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