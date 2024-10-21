Daha 15 yaşındaydı... Aysel'in ölümüne soruşturma!
Mardin'in Dargeçit ilçesinde, tek katlı müstakil bir evin damından düştüğü belirtilen 15 yaşındaki Aysel Koçak, yaşamını yitirdi. Aysel'in ölümü şüpheli bulunarak soruşturma başlatıldı
Mardin'de yürek yakan olay, önceki gün akşam saatlerinde, Dargeçit ilçesine bağlı kırsal Kılavuz Mahallesi'nde meydana geldi.
TEK KATLI EVİN DAMINDAN DÜŞTÜ
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, tek katlı evin damından dengesini kaybederek düşen Aysel Koçak, ağır yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koçak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Koçak'ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.