45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı 15 Temmuz darbe girişiminden önce ve sonra açılan soruşturmalar, örgütün gerçek yüzünü gözler önüne sermişti. Örgütün Türkiye ve dünyada nasıl yapılandığına, nasıl illegal faaliyetlerde bulunduğuna ışık tutan soruşturmalar, elebaşı Fetullah Gülen'in kirli yüzünü de ortaya çıkarmıştı.

Bu kapsamda tamamlanan soruşturmalarda, FETÖ elebaşı Gülen'in işlediği suçlar, verdiği talimatlar, örgütü yönetim şekli, planlamaları ve hedefleri de dava dosyalarına girdi.

ABD'den iadesine ilişkin yasal sürecin işlediği Fetullah Gülen, Türkiye genelinde darbe girişiminden önce örgütün işlediği suçlara ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin çok sayıda davanın sanığı konumunda bulunuyor.

Terörist başı Gülen'in suçları arasında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme", "dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik, sınav sorularının çalınması", "usulsüz dinleme" bulunuyor.

Elebaşı Gülen, İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Osmaniye, Antalya, Muğla, Bursa, Yalova, Edirne, Kırklareli, Erzurum, Erzincan, İzmir, Uşak, Zonguldak, Kocaeli, Sakarya ve Isparta'da açılan toplam 45 davada "1" numaralı sanık olarak yargılandı veya yargılanması sürüyor. Gülen, İstanbul'da 18, Ankara'da 5, Adana, Erzurum, İzmir, Bursa ve Sakarya'da ikişer davada sanık sıfatıyla yargılanıyor. FETÖ elebaşı Gülen hakkında 12 ilde de birer dava bulunuyor.

"KASET KOMPLOSU"NUN SANIĞI

Fetullah Gülen, Ankara'da darbe girişiminden bir gün önce açılan ve kamuoyunda "FETÖ/PDY çatı davası" olarak bilinen davada sanık olarak yer aldı. Örgütün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 sanık arasında bulunan Gülen, "Akıncı Üssü" davasında yargılandı.

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Terörist başı Gülen, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve "Kaset Komplosu" olarak bilinen davanın sanıklarından biriydi.