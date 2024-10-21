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        Sıcaklık mevsim normallerinin altında! 4 bölgede sağanak ve kar!

        Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün, Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı öngörülüyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 07:05 Güncelleme: 21.10.2024 - 07:05
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        Sıcaklık mevsim normallerinin altında! 4 bölgede sağanak ve kar!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Çankırı ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

        Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Sinop çevreleri ve Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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        ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

        Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Anadolu’nun batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis öngörülüyor.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

        ZİRAİ DON TEHLİKESİ

        İç Ege ve İç Anadolu'da don hadisesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

        ANKARA: 14, Parçalı bulutlu

        İSTANBUL: 18, Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR: 22, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

        BURSA: 19, Parçalı ve çok bulutlu

        EDİRNE: 19, Parçalı bulutlu

        KIRKLARELİ: 17, Parçalı bulutlu

        A.KARAHİSAR: 14, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 22, Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA: 25, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 25, Az bulutlu ve açık

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        ANTALYA: 28, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 23, Az bulutlu ve açık

        MERSİN: 24, Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR: 14, Parçalı bulutlu

        KONYA: 13, Az bulutlu

        NEVŞEHİR: 11, Az bulutlu

        BOLU: 13, Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 15, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        SİNOP: 19, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        AMASYA: 14, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

        SAMSUN: 16, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

        TRABZON: 14, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

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        ARTVİN: 7, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor

        ERZURUM: 5, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

        KARS: 7, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

        MALATYA: 14, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        DİYARBAKIR: 18, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 19, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 18, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 20, Az bulutlu ve açık

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