Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü Türkiye yine kadın cinayetine şahit oldu. Adana'daki Buruk Mezarlığı'nda anne ile 2 kızı, silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırgan, motosiklet ile olay yerinden kaçtı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.10.2024 - 18:30 Güncelleme: 21.10.2024 - 18:41 facebook

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