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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü | Son dakika haberleri

        Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü

        Türkiye yine kadın cinayetine şahit oldu. Adana'daki Buruk Mezarlığı'nda anne ile 2 kızı, silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırgan, motosiklet ile olay yerinden kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 18:30 Güncelleme: 21.10.2024 - 18:41
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        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
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        Adana'daki olay, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda meydana geldi. Cenaze namazının kılındığı bölgeye yakın bir noktada banklarda oturan kadın ile yanındaki 2 kızına motosikletle yaklaşan kişi tabancayla ateş açıp, kaçtı.

        İhbarla mezarlığa çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yapılan kontrolde, kadın ile 2 kızın öldüğü belirlendi. Savcı ile polis olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.

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