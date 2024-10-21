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        Haberler Gündem Güncel Yağmursuz kış! Büyük şehirlerde kar ne zaman yağacak? Yurtta son dakika hava durumu haberleri | Son dakika haberleri

        Yağmursuz kış! Büyük şehirlerde kar ne zaman yağacak?

        Bir kış havası tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı fakat bu soğukla gelen hava, yeterince yağmur bırakmadı. İstanbul, Bursa, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Ankara gibi merkezlerde yarından itibaren sıcaklıklar 2 ila 4°C yükselerek gündüz yeniden 18-20°C'lere ulaşacak. Peki büyük şehirlerde kar ne zaman yağacak? İşte yurtta hava durumuna dair merak edilenler...

        Giriş: 21.10.2024 - 18:27 Güncelleme: 21.10.2024 - 18:27
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        Yağmursuz kış
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        Habertürk Meteoroloji Müdürü Hüseyin Öztel'in haberine göre; Orta ve Doğu Karadeniz’de tahminlere uygun şekilde kuvvetli ve uzun süreli yağmur ve yükseklerde kar yağışı kaydediliyor.

        Ardeşen-Hopa-Artvin-Rize arasında son 4 gündür aralıklarla süren yağış, bugün kuvvetlenerek su baskınlarına ve sele yol açabilir. Doğu Karadeniz’de yağmurun ve yaylalarda kar yağışının yarın azalarak sürmesini bekliyoruz. Çamlıhemşin gibi yerlerde 1 metreye ulaşan kar kalınlıkları görülüyor.

        İSTANBUL'DA BU HAFTA YAĞMUR YOK

        Marmara’da hakim rüzgar poyrazdan esiyor ve gelecek 5 gün daha yüze soğuk esen rüzgarımız var. İstanbul’da sabah ve gece hissedilen sıcaklıklar 14-15°C, gün içinde ise güneşle birlikte 18-20°C’lerde seyredecek. Marmara’nın diğer merkezleri gibi İstanbul’da da bu hafta yağmursuz geçecek görünüyor.

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        BAŞKENT VE ÇEVRESİNDE YAĞIŞ YOK

        Ankara’da ve İç Anadolu genelinde bu hafta yüksek basınç ve sakin rüzgar altında, gündüz 15, gece 4°C gibi soğuk hava var. Başkent ve yakın çevresinde yeni yağmur beklenmiyor.

        İzmir ve Ege Bölgesi haftayı güneşli geçirirken yağmursuz günler Akdeniz’de de sürüyor.

        Hava sıcaklıkları gündüz İzmir’de 25°C, gece sıcaklıkları 12°C’ye kadar düşüyor.

        Doğu Anadolu genelinde ve Hakkari- Bitlis arasında 22 Ekim Salı günü zayıf yağmurlu, yüksek kesimlerde kar yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz yaylalarında olduğu gibi Doğu Anadolu yükseklerinde de beyaz örtü görülüyor. Fakat hafta sonu gelirken ısınacak hava ile bu karlar erir, en yükseklerde ise beyaz örtü kendini Kasım ayına kadar koruyabilir.

        SICAKLIK YENİDEN YÜKSELECEK! BÜYÜK ŞEHİRLERDE KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

        İstanbul, Bursa, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Ankara gibi merkezlerde yarından itibaren sıcaklıklar 2 ila 4°C yükselerek gündüz yeniden 18-20°C’lere ulaşacak.

        Uzun vadeli tahminlerde Kasım ayının ilk günleri Trakya, Karadeniz ve İç Anadolu’da kış havası yaşanma ihtimali görünüyor, büyük şehirler için mevsimin ilk kar yağışı mı yaklaşıyor? Bunu birkaç gün sonraki güncellemede paylaşalım.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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