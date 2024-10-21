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        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 16:34 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:45
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        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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        "Terörist başının ülkemizdeki milli egemenliği gasp etmek, çalmak üzere ordumuza, milletimize büyük kötülükler yapmak üzere bir projenin taşeronluğunu yaptığını net şekilde göstermektedir. Terörist başı Fethullah Gülen büyük bir ihanet ve cinayet ağının mimarlığını yapmıştı. Bugün de bütün suç ve cinayetleriyle bu dünyayı terk etti.

        Bu zihniyetle aynı güçle mücadele etmemiz gerektiğinin farkındayız. Uzun zamandır bu örgüt mensuplarının yaptığı faaliyetlere dikkat ettiğimizde aynı cinayet şebekesini işlevsel kılmak için çeşitli ülkelerde faaliyetler yürüttüğünü ve kendilerince uygun fırsat bulmaya çalıştıklarını net bir şekilde görüyoruz.

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        Emperyalist projelerin taşeronluğunu yapmış bir şahıstı. Bu dünyayı terk etmiş oldu. Şimdi yaptıkları açıklamaları gördükçe aynı ihanet ve cinayet şebekesini sürdürmeye çalıştıklarını görüyoruz. 15 Temmuz'dan sonra kimler tarafından himaye edildiklerini daha net bir şekilde görmüş olduk. Kurdukları ağların üstüne gitme noktasında Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla birçok odakları tahrip edildi. İsmini Netanyahu gibi katillerle yan yana yazdıran, İslam'ı istismar eden bir kötülük abidesinin hayatı son bulmuş oldu.

        Nobel ödülü kazanan sayın Daron Acemoğlu'nu tebrik ediyoruz. Aldığı ödül, yaptığı bilimsel çalışmalar, kendisinin bilimsel çalışmalarına yapılan atıflar ayrıca takip edilmesi gereken konular. Bir istikrar örneği olarak 23. bütçemizi yarın Meclisimize sunmuş olacağız. Türkiye'nin bütçelerini yapma şeklindeki siyasi hikayemiz 23. bütçeyle taçlanmış olacak ve yarın bu süreç başlamış olacak."

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