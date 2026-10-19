İstanbul’da Küçükçekmece, Beşiktaş ve Sarıyer’de meydana gelen iki silahlı saldırı ve bir kundaklama olayıyla bağlantılı 15 şüpheli, 2’si Kocaeli’de düzenlenen operasyonlarla yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre ilk olay; 21 Eylül’de İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Halkalı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilinde bulunan bir kişi, motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.

Olayın ardından saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

BEŞİKTAŞ'TA İŞ YERİNİ KUNDAKLADILAR

İkinci olay; 12 Ekim’de Beşiktaş ilçesi, Balmumcu Mahallesi'nde yaşandı. Kimliği belirsiz şüpheliler bir iş yerini kundakladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, saldırganların kullandığı motosikleti Şişli'de terk edilmiş halde buldu. Yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı.

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MASKELİ SALDIRGANLAR MARKETİ HEDEF ALDI

Son olay ise 15 Ekim’de Sarıyer'de meydana geldi. Bir markete gelen kar maskeli iki şüpheli, silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, şüpheliler olayın ardından motosikletle hızla kaçtı. Saldırganların kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINDA

İstanbul'un üç farklı ilçesinde yaşanan silahlı saldırı ve kundaklama olaylarına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Seyir halindeki araca yönelik silahlı saldırı, iş yerinin kundaklanması ve Sarıyer'deki markette yaşanan silahlı saldırıya ilişkin görüntüler, olayların yaşandığı anları gözler önüne serdi. Görüntüler ise polis ekiplerinin şüphelilerin izini sürmek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında incelemeye alındı.

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POLİS ŞÜPHELİLERİN İZİNİ SÜRDÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte olaylara karışan şüphelilerin tespit edilmesi için kapsamlı çalışma yürüttü. Yapılan araştırmalarda üç ayrı olayla bağlantılı olduğu belirlenen toplam 15 şüphelinin kimliğine ulaşıldı. Şüphelilerin yakalanması için operasyon kararı alındı.

2'Sİ KOCAELİ'DE 15 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, 2'si Kocaeli'de olmak üzere, toplam 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.