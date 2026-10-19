İspanya'da gündem Arda Güler! Golü ve pozisyonu tartışma yarattı
İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, evinde konuk ettiği Sevilla'yı 4-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Arda Güler, maçın kilidini muhteşem bir golle açtı. Ancak genç oyuncu başka bir pozisyondan dolayı da İspanya'da gündem oldu. Arda attığı golden sadece birkaç dakika önce Peque Fernandez ile topsuz alanda ikili mücadeleye girdi. Maçın hakemi Busquets Ferrer, Arda Güler için istenen kırmızı kartın pozisyonunu 2 dakika 20 saniye boyunca VAR'dan izledi ancak kararını değiştirmedi. İspanyol medyası ise bu pozisyonla birlikte ikiye bölündü.
Milli futbolcu Arda Güler’in Sevilla maçında takımını 1-0 öne geçiren golü, İspanya basınında geniş yer buldu.
İspanya LaLiga’nın 9. haftasında Real Madrid sahasında Sevilla’yı 4-1 mağlup etti. Eflatun-beyazlı ekipte, milli futbolcu Arda Güler, ilk 11’de başladığı mücadelede perdeyi açan isim oldu. 30. dakikada ceza yayı üstü sol çaprazından yaptığı şık vuruşla takımını öne geçirdi.
İspanyol basını, milli futbolcunun performansı ve maçın tartışmalı pozisyonu konusunda ikiye bölündü. Bazı gazeteler Arda Güler'in şık golünü ön plana çıkarırken, bazıları ise karşılaşmanın 25. dakikasında milli futbolcunun Sevilla oyuncusu Peque ile girdiği mücadelede kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu.
"BANA DİRSEK ATMADIĞINI SÖYLEDİ"
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, mücadelenin ardından basın toplantısında konu ile ilgili görüşünü belirtti. Mourinho, "Arda Güler bana dirsek atmadığını söyledi. Eğer birisi bir sonraki basın toplantısına kadar Arda'nın dirsek attığına dair görüntü gösterirse o zaman bunun kırmızı kart olduğunu söylerim. Hiç sorun yok." açıklamasını yaptı.
İspanyol basını ise bu pozisyon üzerinde ikiye bölündü. İşte İspanya'da önde gelen gazetelerinde Arda Güler için atılan başlıklar şöyle:
MARCA: Güler, Madrid'in önünü açtı
Türk oyuncu, muhteşem golü ve Peque ile birlikte hakem Busquets'in faul olarak değerlendirmediği pozisyonla maçın yıldızı oldu. İki gol atan Mbappe ve Diomande, öfkeli Sevilla karşısında skoru tamamladı.
AS: Güler Devrimi
Türk orta saha oyuncusu, Mourinho'nun taktiksel değişikliklerinin meyvesini verdiği Real Madrid'in sezonun en ikna edici performansının merkezindeydi.
Mundo Deportivo: Güler kırmızı karttan kurtuldu
Güler, Peque'ye topsuz alanda yaptığı dirsek darbesi nedeniyle kırmızı karttan kurtuldu; hareket cezalandırılmadı.
SPORT: Skandal! Güler'in saldırganlığı
Bernabeu tribünleri yaklaşık beş dakika boyunca Negreira, Barça ve Tebas aleyhinde tezahürat yaptı, ancak ilk tartışmalı olayda bundan fayda gördüler. Mateos Busquets Ferrer, topsuz bir pozisyonda Peque'ye saldıran Arda Güler'i açık bir kırmızı karttan kurtardı. Bu hareket, Türk orta saha oyuncusunun El Clasico'da oynamasını engelleyecekti, ancak tamamen cezasız kaldı.
Super Deporte: VAR'ın Arda'ya El Clasico’yu hediye ettiği gün
Real Madrid, maçın başrolünde hiçbir futbolcunun olmadığı bir karşılaşmada Sevilla'yı mağlup etti. Başrolde VAR vardı. Ancak VAR, Arda'nın Peque'ye yönelik saldırısı nedeniyle hakemi uyarmayarak görevini ihmal etti. Oysa bu müdahale, Arda'nın oyundan atılmasına ve El Clasico'da forma giyememesine yol açabilirdi. Buna bir de Türk oyuncunun, aslında oyundan atılmış olması gerekirken maçın açılış golünü atmış olmasının yarattığı haksızlığı eklemek gerekiyor.