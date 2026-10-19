Super Deporte: VAR'ın Arda'ya El Clasico’yu hediye ettiği gün

Real Madrid, maçın başrolünde hiçbir futbolcunun olmadığı bir karşılaşmada Sevilla'yı mağlup etti. Başrolde VAR vardı. Ancak VAR, Arda'nın Peque'ye yönelik saldırısı nedeniyle hakemi uyarmayarak görevini ihmal etti. Oysa bu müdahale, Arda'nın oyundan atılmasına ve El Clasico'da forma giyememesine yol açabilirdi. Buna bir de Türk oyuncunun, aslında oyundan atılmış olması gerekirken maçın açılış golünü atmış olmasının yarattığı haksızlığı eklemek gerekiyor.