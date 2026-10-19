Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya İspanya'da gündem Arda Güler! Golü ve pozisyonu tartışma yarattı

        İspanya'da gündem Arda Güler! Golü ve pozisyonu tartışma yarattı

        İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, evinde konuk ettiği Sevilla'yı 4-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Arda Güler, maçın kilidini muhteşem bir golle açtı. Ancak genç oyuncu başka bir pozisyondan dolayı da İspanya'da gündem oldu. Arda attığı golden sadece birkaç dakika önce Peque Fernandez ile topsuz alanda ikili mücadeleye girdi. Maçın hakemi Busquets Ferrer, Arda Güler için istenen kırmızı kartın pozisyonunu 2 dakika 20 saniye boyunca VAR'dan izledi ancak kararını değiştirmedi. İspanyol medyası ise bu pozisyonla birlikte ikiye bölündü.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 11:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Milli futbolcu Arda Güler’in Sevilla maçında takımını 1-0 öne geçiren golü, İspanya basınında geniş yer buldu.

        2

        İspanya LaLiga’nın 9. haftasında Real Madrid sahasında Sevilla’yı 4-1 mağlup etti. Eflatun-beyazlı ekipte, milli futbolcu Arda Güler, ilk 11’de başladığı mücadelede perdeyi açan isim oldu. 30. dakikada ceza yayı üstü sol çaprazından yaptığı şık vuruşla takımını öne geçirdi.

        3

        İspanyol basını, milli futbolcunun performansı ve maçın tartışmalı pozisyonu konusunda ikiye bölündü. Bazı gazeteler Arda Güler'in şık golünü ön plana çıkarırken, bazıları ise karşılaşmanın 25. dakikasında milli futbolcunun Sevilla oyuncusu Peque ile girdiği mücadelede kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu.

        4

        "BANA DİRSEK ATMADIĞINI SÖYLEDİ"

        Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, mücadelenin ardından basın toplantısında konu ile ilgili görüşünü belirtti. Mourinho, "Arda Güler bana dirsek atmadığını söyledi. Eğer birisi bir sonraki basın toplantısına kadar Arda'nın dirsek attığına dair görüntü gösterirse o zaman bunun kırmızı kart olduğunu söylerim. Hiç sorun yok." açıklamasını yaptı.

        5

        İspanyol basını ise bu pozisyon üzerinde ikiye bölündü. İşte İspanya'da önde gelen gazetelerinde Arda Güler için atılan başlıklar şöyle:

        6

        MARCA: Güler, Madrid'in önünü açtı

        Türk oyuncu, muhteşem golü ve Peque ile birlikte hakem Busquets'in faul olarak değerlendirmediği pozisyonla maçın yıldızı oldu. İki gol atan Mbappe ve Diomande, öfkeli Sevilla karşısında skoru tamamladı.

        7

        AS: Güler Devrimi

        Türk orta saha oyuncusu, Mourinho'nun taktiksel değişikliklerinin meyvesini verdiği Real Madrid'in sezonun en ikna edici performansının merkezindeydi.

        8

        Mundo Deportivo: Güler kırmızı karttan kurtuldu

        Güler, Peque'ye topsuz alanda yaptığı dirsek darbesi nedeniyle kırmızı karttan kurtuldu; hareket cezalandırılmadı.

        9

        SPORT: Skandal! Güler'in saldırganlığı

        Bernabeu tribünleri yaklaşık beş dakika boyunca Negreira, Barça ve Tebas aleyhinde tezahürat yaptı, ancak ilk tartışmalı olayda bundan fayda gördüler. Mateos Busquets Ferrer, topsuz bir pozisyonda Peque'ye saldıran Arda Güler'i açık bir kırmızı karttan kurtardı. Bu hareket, Türk orta saha oyuncusunun El Clasico'da oynamasını engelleyecekti, ancak tamamen cezasız kaldı.

        10

        Super Deporte: VAR'ın Arda'ya El Clasico’yu hediye ettiği gün

        Real Madrid, maçın başrolünde hiçbir futbolcunun olmadığı bir karşılaşmada Sevilla'yı mağlup etti. Başrolde VAR vardı. Ancak VAR, Arda'nın Peque'ye yönelik saldırısı nedeniyle hakemi uyarmayarak görevini ihmal etti. Oysa bu müdahale, Arda'nın oyundan atılmasına ve El Clasico'da forma giyememesine yol açabilirdi. Buna bir de Türk oyuncunun, aslında oyundan atılmış olması gerekirken maçın açılış golünü atmış olmasının yarattığı haksızlığı eklemek gerekiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sel Karasu'da mahalleyi yuttu: Sular 50 santimetreye ulaştı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde kuvvetli sağanak yağış sonrası baraj sularının taşmasıyla Darıçayırı Mahallesi sular altında kaldı. Su yüksekliğinin yer yer 50 santimetre olduğu mahalle dron ile görüntülendi. (İHA)

        #real madrid
        #sevilla
        #arda güler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        İstanbul'da 6, Kocaeli'de 2 can kaybı! Sel felaketinde bilanço artıyor
        İstanbul'da 6, Kocaeli'de 2 can kaybı! Sel felaketinde bilanço artıyor
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        ABD ara seçimlerine geri sayım: Trump'a destek düşüşte
        ABD ara seçimlerine geri sayım: Trump'a destek düşüşte
        İlayda Alkaş cinayetinde karar çıktı!
        İlayda Alkaş cinayetinde karar çıktı!
        Elon Musk'tan dikkat çeken vaat
        Elon Musk'tan dikkat çeken vaat
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı üreme hücresi ticaretine operasyon!
        Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı üreme hücresi ticaretine operasyon!
        Sonbaharın sessiz ama karakteristik saç trendi
        Sonbaharın sessiz ama karakteristik saç trendi
        "Netanyahu, hapse girmemek için ABD'yi savaşa sürüklüyor"
        "Netanyahu, hapse girmemek için ABD'yi savaşa sürüklüyor"
        Kirada huzur yok!
        Kirada huzur yok!
        Avrupa'da Türkiye çıkmazı
        Avrupa'da Türkiye çıkmazı
        Yılın şovunda sürprizler
        Yılın şovunda sürprizler
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        18 yıllık hasret bitsin!
        18 yıllık hasret bitsin!