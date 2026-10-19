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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Siyasi partilerin alacağı hazine yardımı belli oldu

        Siyasi partilerin alacağı hazine yardımı belli oldu

        2027 yılı bütçesinin TBMM'ye sunulmasıyla gelecek yıl siyasi partilere yapılacak hazine yardımının miktarı da belli oldu. Bu yıl 6,4 milyar lira hazine yardımı alan siyasi partilere gelecek yıl da 9,3 milyar lira tutarında yardım yapılacak. Hazine yardımı yüzde 44 oranında artacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 19 Ekim 2026 - 12:47 Güncelleme:
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        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı

        2027 yılı bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Gelecek yıl bütçe gelirlerinin 23,4 trilyon lira, bütçe giderlerinin 27,3 trilyon lira olması ve bütçenin 3,9 trilyon lira açık vermesi öngörülüyor.

        Siyasi Partiler Kanunu’na göre, son milletvekili genel seçimlerinde ülke barajını aşan siyasi partilere her yıl hazine yardımı yapılıyor. Hazine yardımı tutarı, barajı aşan partilerin oy sayılarına göre paylaştırılıyor. 2026 yılında 6 milyar 433 milyon lira olan siyasi partilere yapılan hazine yardımı 2027 yılında yüzde 44 oranında artarak 9 milyar 260 milyon liraya çıkacak.

        2023 yılında yapılan son seçimde AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve sonradan adını Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) olarak değiştiren Yeşil Sol Parti yüzde 7 barajını aşarak hazine yardımı almaya hak kazandı.

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        CHP 2,6 MİLYAR TL YARDIM ALACAK

        Gelecek yıl AK Parti 3 milyar 683 milyon TL, CHP 2 milyar 622 milyon TL, MHP 1 milyar 42 milyon TL, İYİ Parti 1 milyar 2 milyon TL, DEM Parti 912 milyon TL hazine yardımı alacak. Hazine yardımları her yıl ocak ayının ilk on günü içinde siyasi partilerin hesaplarına yatırılıyor.

        2026 yılında AK Parti 2 milyar 558 milyon TL, CHP 1 milyar 821 milyon TL, MHP 724 milyon TL, İYİ Parti 696 milyon TL, DEM Parti de 634 milyon TL hazine yardımı aldı.

        2023 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde CHP 169 milletvekili çıkartırken, bu yıl milletvekili sayısı 44’e düştü. CHP’den ayrılanların kurduğu Yeni Parti’nin 91 milletvekili bulunurken, CHP listelerinden Meclise giren geri kalan milletvekilleri de seçim ittifakını oluşturan partilere dağıldı.

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        Hazine yardımları son yapılan seçimlere göre dağıtıldığından, en fazla milletvekiline sahip ikinci parti olmasına rağmen Yeni Parti, seçimler yenileninceye kadar hazine yardımı alamayacak.

        SEÇİM YILLARINDA DAHA FAZLA HAZİNE YARDIMI YAPILIYOR

        Siyasi partilere hazine yardımı milletvekili genel seçimi yapılan yıllarda üç kat, yerel seçim yapılan yıllarda ise 2 kat olarak yapılıyor.

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        #siyasi parti
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