İstanbul Şişli'de önceki gün düzenlenen bir konserde fenalaşan Furkan Aksu (29), Mahmud Sami Ramazanoğlu (24) ve T.M. (33) hastaneye kaldırıldı. Aksu ve Ramazanoğlu hayatını kaybederken, T.M.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

DHA'nın haberine göre İstanbul Kongre Merkezi’nde önceki gün gerçekleştirilen ‘Unreal x Jeton’ konserine katılan Furkan Aksu, Mahmud Sami Ramazanoğlu ve T.M. (33) saat 03.15 sıralarında fenalaştı.

Furkan Aksu

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Aksu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu hayatını kaybederken, T.M.'nin hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Polis ve sağlık ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarında, 3 kişinin alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

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Mahmud Sami Ramazanoğlu

YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI KONSERE İNCELEME

Polisin ilk incelemesinde, saat 21.00 ile 04.00 arasında düzenlenen konsere yalnızca 18 yaş üzerindekilerin kabul edildiği, içeride alkol sunumu yapıldığı ve konsere yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı belirlendi. Organizasyon için gerekli belgelerin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, konser alanı boşaltıldı.

VALİ GÜL: ÖLÜMLER UYUŞTURUCUDAN KAYNAKLI

İstanbul Valisi Davut Gül de, bugün yaptığı açıklamada, konserdeki ölümlerin uyuşturucudan kaynaklı olduğunu açıkladı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen bir konserde 3 kişinin fenalaşıp 2 kişinin hayatını kaybettiği olayın sorulduğu Vali Davut Gül, "Konsere giden üç hemşerimiz maalesef farklı uyuşturucular kullanmışlar. Bunlar Adli Tıp raporlarında tespit edildi. Dolayısıyla da uyuşturucudan kaynaklı bir ölüm hadisesi meydana geldi. Konser ya da konserde yenilen, içilen ürünlerle ilgili bir problem yok. Tarım müdürlüğümüz numuneleri aldı. Ayrıca da ölüm ve yaralama olduğu için de adli süreç devam ediyor” dedi.