Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da konserdeki ölümlerin sebebi belli oldu!

        İstanbul'da konserdeki ölümlerin sebebi belli oldu!

        İstanbul Şişli'de önceki gün düzenlenen bir konserde fenalaşan Furkan Aksu, Mahmud Sami Ramazanoğlu ve T.M. hastaneye kaldırıldı. Aksu ve Ramazanoğlu hayatını kaybederken, T.M.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Konsere giden üç hemşerimiz maalesef farklı uyuşturucular kullanmışlar. Bunlar Adli Tıp raporlarında tespit edildi. Dolayısıyla da uyuşturucudan kaynaklı bir ölüm hadisesi meydana geldi. Konser ya da konserde yenilen, içilen ürünlerle ilgili bir problem yok. Tarım müdürlüğümüz numuneleri aldı. Ayrıca da ölüm ve yaralama olduğu için de adli süreç devam ediyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 15:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul'da konserdeki ölümlerin sebebi belli oldu!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Şişli'de önceki gün düzenlenen bir konserde fenalaşan Furkan Aksu (29), Mahmud Sami Ramazanoğlu (24) ve T.M. (33) hastaneye kaldırıldı. Aksu ve Ramazanoğlu hayatını kaybederken, T.M.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        DHA'nın haberine göre İstanbul Kongre Merkezi’nde önceki gün gerçekleştirilen ‘Unreal x Jeton’ konserine katılan Furkan Aksu, Mahmud Sami Ramazanoğlu ve T.M. (33) saat 03.15 sıralarında fenalaştı.

        Furkan Aksu
        Furkan Aksu

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Aksu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu hayatını kaybederken, T.M.'nin hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Polis ve sağlık ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarında, 3 kişinin alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

        REKLAM
        Mahmud Sami Ramazanoğlu
        Mahmud Sami Ramazanoğlu

        YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI KONSERE İNCELEME

        Polisin ilk incelemesinde, saat 21.00 ile 04.00 arasında düzenlenen konsere yalnızca 18 yaş üzerindekilerin kabul edildiği, içeride alkol sunumu yapıldığı ve konsere yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı belirlendi. Organizasyon için gerekli belgelerin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, konser alanı boşaltıldı.

        VALİ GÜL: ÖLÜMLER UYUŞTURUCUDAN KAYNAKLI

        İstanbul Valisi Davut Gül de, bugün yaptığı açıklamada, konserdeki ölümlerin uyuşturucudan kaynaklı olduğunu açıkladı.

        İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen bir konserde 3 kişinin fenalaşıp 2 kişinin hayatını kaybettiği olayın sorulduğu Vali Davut Gül, "Konsere giden üç hemşerimiz maalesef farklı uyuşturucular kullanmışlar. Bunlar Adli Tıp raporlarında tespit edildi. Dolayısıyla da uyuşturucudan kaynaklı bir ölüm hadisesi meydana geldi. Konser ya da konserde yenilen, içilen ürünlerle ilgili bir problem yok. Tarım müdürlüğümüz numuneleri aldı. Ayrıca da ölüm ve yaralama olduğu için de adli süreç devam ediyor” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fransa'da protestolar devam ediyor

        Fransa'nın başkenti Paris'te polis, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericileri dağıtmak için biber gazı ve şok bombası kullandı.(AA)

        #son dakika
        #haberler
        #istanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri!
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Sarıyer, Beşiktaş ve Küçükçekmece'yi hedef almışlardı: 15 şüpheli yakalandı
        Sarıyer, Beşiktaş ve Küçükçekmece'yi hedef almışlardı: 15 şüpheli yakalandı
        Kirada huzur yok!
        Kirada huzur yok!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana