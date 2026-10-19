Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Beyoğlu'nda yaşandı! Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!

        Beyoğlu'nda yaşandı! Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!

        İstanbul Beyoğlu'nda feci bir olay yaşandı. İlçede, pencereden çıktığı otel tabelası üzerinde bekleyen Deniz Ece Y., "İmdat polis yok mu" diye bağırdı. Bir süre sonra bulunduğu yerden düşerek yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının yardım istediği anlar cep telefonu kamerasına, düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 10:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!

        Beyoğlu'nda pencereden çıktığı otel tabelası üzerinde bekleyen Deniz Ece Y. (29), "İmdat polis yok mu" diye bağırdı. Bir süre sonra bulunduğu yerden düşerek yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının yardım istediği anlar cep telefonu kamerasına, düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay, 15 Ekim Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan B. (61) ve M.F.K. (17) ile 2 gündür aynı odada kalan Deniz Ece Y., odanın penceresinden dışarı çıkarak otel tabelasının üzerine çıktı.

        Tabelanın üzerinde bekleyerek yardım isteyen kadın, bir süre sonra bulunduğu yerden düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        REKLAM

        "İMDAT POLİS YOK MU" DİYE BAĞIRDI

        Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Deniz Ece Y.’nin tabelanın üzerinde durarak tutunmaya çalıştığı anlar görülüyor.

        Kadının 'İmdat', 'Polis yok mu' diye bağırarak yardım istediği anlar da görüntülerde yer alıyor. Kadının düştüğü anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde bileğinin kırıldığı belirlenen Deniz Ece Y., bilinci açık halde ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Polisin bilgisine başvurduğu Hakan B. ve M.F.K., Deniz Ece Y. ile 2 gündür otelde birlikte kaldıklarını söyledi.

        İki kişi, kadının saat 15.00 sıralarında kendi imkanlarıyla pencereden tabelanın üzerine çıktığını, bir süre sonra kendisini aşağı bıraktığını ifade etti.

        Diğer yandan Deniz Ece Y.’nin 1, Hakan B.’nin 9 emniyete geliş kaydı olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da selin bilançosu ağır oldu

        İstanbul'u 84 yıl sonra vuran, metrekareye düşen 273 kilogramlık sağanak yağış mega kentte, can kayıpları ile ağır tahribata neden oldu. İstanbul'da 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i Kocaeli'nde olmak üzere 6 vatandaş da sel sularına kapıldı. MGM, bugün için de metrekareye 60 kg'lık sağanak uyarısınd...
        #haberler
        #son dakika
        #Beyoğlu
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        İstanbul'da 6, Kocaeli'de 2 can kaybı! Sel felaketinde bilanço artıyor
        İstanbul'da 6, Kocaeli'de 2 can kaybı! Sel felaketinde bilanço artıyor
        Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı üreme hücresi ticaretine operasyon!
        Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı üreme hücresi ticaretine operasyon!
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Kirada huzur yok!
        Kirada huzur yok!
        Avrupa'da Türkiye çıkmazı
        Avrupa'da Türkiye çıkmazı
        Yılın şovunda sürprizler
        Yılın şovunda sürprizler
        Kahraman esnaf! Canını hiçe sayıp sürücüyü kurtardı!
        Kahraman esnaf! Canını hiçe sayıp sürücüyü kurtardı!
        Brezilya'da seçim yarışı kızıştı
        Brezilya'da seçim yarışı kızıştı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        18 yıllık hasret bitsin!
        18 yıllık hasret bitsin!
        Fransa'da sokaklar karıştı!
        Fransa'da sokaklar karıştı!
        Arda şov yaptı, R.Madrid farka koştu!
        Arda şov yaptı, R.Madrid farka koştu!
        OpenAI'ın yapay zeka modeli izinsiz kripto para kullandı
        OpenAI'ın yapay zeka modeli izinsiz kripto para kullandı
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Çin'de 'Süper yaşlı' dönemi kapıda
        Çin'de 'Süper yaşlı' dönemi kapıda
        İşte 2027 yılında ödenecek vergiler
        İşte 2027 yılında ödenecek vergiler
        Tarkan'a Afrika sürprizi
        Tarkan'a Afrika sürprizi