Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!" "Yenidoğan çetesi"nin kan donduran telefon görüşmeleri bir bir çıkmaya devam ediyor. Çetenin iki numaralı adamı ve yöneticisi olduğu iddianamede yer alan Dr. İlker Gönen'in Hemşire Çağla Durmuş ile yaptığı bir telefon görüşmesi insan hayatına verdikleri değeri gözler önüne serdi. Bebek Kırçiçek'in ölümüyle ilgili yapılan konuşmada İlker Gönen'in hemşire Durmuş'a, "Ya ex oluyorsa şu Dursun çıkmadan ex olsun. Bu akşam bir Galatasaray maçım var yani" dediği kayıtlarda yer aldı. Bu konuşma da kahkaha ile devam ediyor. Yapılan soruşturmada, bebek hastaya uygun tedavi yöntemleri uygulanmadığı belirtildi. İlker Gönen'in hastane kadrosunda olmamasına rağmen, hemşire tarafından bilgilendirildiği ortaya çıktı

