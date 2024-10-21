Türkiye gündemini sarsan "Yenidoğan çetesi"nin ortaya çıkan telefon görüşmeleri akıllara durgunluk veriyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, çete üyeleri ve yöneticilerinin kendi aralarında yaptıkları telefon görüşmelerinde, tedavi gören bebeklerin hayatlarını hiçe saydıkları ve tek dertleri para kazanmak oldukları düşünceleri tapelere yansıdı.

KAHKAHA ATARAK BU KONUŞMAYI YAPTILAR Her ölümlü bebek olayında bebeğin ölümünü umursamadan kahkaha attığı tapelerden biri de çetenin önemli yöneticisi olduğu belirtilen Doktor İlker Gönen ile hemşire Çağla Durmuş arasında geçti. İkili arasında yoğun bakımda olan ve sonradan hayatını kaybeden bir bebekle ilgili yapılan telefon görüşmesi dehşet verdi.

BEBEK HAYATINI KAYBETTİ Bağcılar Medilife Hastanesinde, 29 Kasım 2023'te, yeni doğan bebeklerden biri olan Kırçiçek bebek hayatını kaybetti. İddianamede yer alan kayıtlara göre, örgüt üyesi hemşire Çağla Durmuş, hastane kadrosunda yer almayan Dr. İlker Gönen’e bebek hakkında bilgi verdi.

BEBEK EX OLURKEN SORUMLU DOKTOR YOK Yapılan incelemede, bebeğin tetkik ve tedavi işlemlerinden sorumlu doktorun Dursun Eryılmaz, olduğu ancak doktorun bebeğin ex olduğu saatlerde hastanede olmadığı tespit edildi. İl Sağlık Müdürlüğü, bebek hastanın öldüğü gün yaptığı denetimde, bebek hastaya uygun tedavi yöntemleri uygulanmadığı görüldü.

"GALATASARAY MAÇIM VAR" Bebeğin hastanede ölümle pençeleştiği ve sonradan hayatını kaybettiği gün, hemşire Çağla Durmuş örgüt yöneticisi doktor İlker Gönen’i saat: 12.54’de arayıp bebekle ilgili bilgi vermeye başlıyor. Teknik takibe takılan bu konuşmada, bebeğin sağlık durumunu önemsemeyen İlker Gönen’in, "Bugün Galatasaray maçım var" diyor. Bebek ölümüyle ilgili görüşmeler yapılırken Çağla Durmuş kahkaha atıyor. İşte o konuşma: ÇAĞLA DURMUŞ : ... İLKER GÖNEN : Alo ÇAĞLA DURMUŞ : Şükrü Yaman'a emzik ver (yanındaki X şahsa hitaben) efendim hocam İLKER GÖNEN : Napıyorsun? ÇAĞLA DURMUŞ : İyi hocam şey... İçin siz napıyorsunuz? İLKER GÖNEN : Napayım ya bir yağmur yağıyo şu an... ÇAĞLA DURMUŞ : Evet ya akşam nasıl gitcez bilmiyorum ha! Felaket ortalık İLKER GÖNEN : Nediycem sana nasıl? pre ÇAĞLA DURMUŞ : Efendim hocam İLKER GÖNEN : Pre nasıl ÇAĞLA DURMUŞ : Pre tansiyon alamadım yüz ondokuz kalp ... Elli sekiz saturasyon İLKER GÖNEN : Yüz ondokuz kalp ... ÇAĞLA DURMUŞ : Bi tekrar denerim, ay dinlerim, şimdi biraz önce dinlediğimde kalbi vardı İLKER GÖNEN : He anladım ÇAĞLA DURMUŞ : Çünkü bazen kalbi yokken de atım gösteriyor ekran İLKER GÖNEN : Ya ex oluyosa şu Dursun çıkmadan ex olsun ... ÇAĞLA DURMUŞ : Evet ya... İLKER GÖNEN : Bu akşam bir Galatasaray maçım var yani... ÇAĞLA DURMUŞ : Söyleyin Dursun bey gelsin o zaman İLKER GÖNEN : ... ÇAĞLA DURMUŞ : Gelmesin mi ha ha haaa