Şanlıurfa'da ev yangını: Bedensel engelli adam öldü, eşi yaralandı

Şanlıurfa'da bir apartman dairesinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan bedensel engelli Fethi Kaban (80) hayatını kaybederken, eşi İslim Kaban (74) ise komşuları tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

GECE SAATLERİNDE EVDEN ALEVLER YÜKSELDİ

DHA'nın haberine göre; yangın, gece saatlerinde Cengiz Topel Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katında çıktı. Bedensel engelli Fethi ve İslim Kaban'ın evinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Bina sakinleri, evden yükselen duman ve alevleri fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Yangın sırasında sürünerek yardım isteyen İslim Kaban'ı komşuları kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.