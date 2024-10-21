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        Haberler Gündem Güncel Minibüs tıra arkadan çarptı! | Son dakika haberleri

        Minibüs tıra arkadan çarptı!

        İstanbul'un Maltepe ilçesinde minibüs park halindeki tıra çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 19:59 Güncelleme: 21.10.2024 - 19:59
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        Maltepe'de, yolcu minibüsünün park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

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        Berkay B. idaresindeki 34 M 2903 plakalı yolcu minibüsü, Başıbüyük Mahallesi Trafo Caddesi'nde park halindeki tıra arkadan çarptı.

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        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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        Ekipler ile çevredekilerin yardımıyla minibüsteki yolcular dışarı çıkarıldı.

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        Sağlık görevlileri, yaralı minibüs şoförü ile 7 yolcuyu hastaneye kaldırdı.

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        Kaza nedeniyle kapatılan caddedeki trafik akışı minibüsün kaldırılmasıyla normale döndü.

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