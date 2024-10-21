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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Mert Günok Lyon ve Galatasaray maçında yok! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Mert Günok Lyon ve Galatasaray maçında yok!

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Tümosan Konyaspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok'un sol omzunda tendon yaralanması tespit edildiği açıklandı. Tecrübeli file bekçisi, Lyon ve Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 18:19 Güncelleme: 21.10.2024 - 19:06
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        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
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        Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Tümosan Konyaspor'u ağırladı ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

        Siyah-beyazlılar bu maçın ardından tecrübeli file bekçisi Mert Günok'un sol omzunda tendon yaralanması tespit edildiği duyurdu.

        Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Tümosan Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır. Mert Günok’un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

        35 yaşındaki file bekçisi, 24 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Lyon maçında ve 28 Ekim Pazartesi günü yapılacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

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