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        Haberler Dünya Son dakika: Bakan Fidan'dan açıklamalar: Devletimiz FETÖ ile mücadeleye devam edecek | Dış Haberler

        Bakan Fidan'dan açıklamalar: Devletimiz FETÖ ile mücadeleye devam edecek

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ile ortak basın toplantısı düzenledi. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili konuşan Fidan, "Devletimiz bu örgütle mücadele etmeye devam edecek. Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak" dedi. Adalet Bakanı Tunç da, FETÖ ile mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla süreceğini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 12:02 Güncelleme: 21.10.2024 - 12:25
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        Bakan Fidan: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'yı Ankara'da konuk etti.

        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, "FETÖ örgütü elebaşının (Fethullah Gülen) ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor" dedi.

        Bu ölümün devleti rehavete sokmayacağını söyleyen Fidan, "Devletimiz bu örgütle mücadele etmeye devam edecek. Milletimiz, devletimiz her türlü terör örgütüyle olduğu gibi bu örgütle de mücadele etmeye devam edecek. FETÖ üyeleri yol yakınken bu ihanetten dönsün. Bu yolun sonu onlar için iyi değil. Bu insanlar (FETÖ üyeleri) şimdi yurt dışında istihbarat servislerinin ellerinde büyük bir zillet içerisinde kendi milletlerine karşı bir silah olarak kullanılmaktadır. Bu ölüm vesilesiyle, onların üzerindeki büyünün kalkmış olması lazım." diye konuştu.

        Adalet Bakanı Tunç: Mücadelemiz aynı azimle sürecek

        Adalet Bakanı Tunç da FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili bir açıklama yaparak şunları söyledi:

        "FETÖ elebaşının ölümü, terör örgütüyle mücadeledeki kararlığımızı hiçbir şekilde akamete uğratmayacak aksine mücadelemiz aynı kararlılık ve azimle devam edecektir.

        Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir."

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