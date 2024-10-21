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        Haberler Dünya Amerika İstihbarat bilgileri sızdırıldı! ABD Başkanı Joe Biden "endişeli" | Dış Haberler

        İstihbarat bilgileri sızdırıldı! ABD Başkanı Joe Biden "endişeli"

        Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'in İran'a saldırı hazırlıklarını içeren ABD istihbarat belgelerinin Telegram hesabına sızdırıldığı iddialarıyla ilgili "derin endişe" içinde olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 22:31 Güncelleme: 21.10.2024 - 22:31
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        İstihbarat bilgileri sızdırıldı! ABD Başkanı Joe Biden "endişeli"
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        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında konuştu.

        İsrail’in İran’a saldırı hazırlıklarını içeren ABD istihbarat belgelerinin sızdırılmasıyla ilgili sorular üzerine Kirby, bu belgelerin kamuya açık hesaplara nasıl ulaştığını şu an bilemediklerini belirterek, "Başkan, kamuya açık olmaması gereken gizli bilgi konusunda derin endişe duyuyor ve bu kabul edilemez bir şey. Derinden endişeliyiz." dedi.

        BAŞKAN, SORUŞTURMA SÜRECİNİ AKTİF İZLİYOR

        Kirby, Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından söz konusu olayın sızıntı mı yoksa siber saldırı şeklinde mi gerçekleştiğinin tespiti için soruşturma yürütüldüğünü kaydederek, "Başkan, bu olayın nasıl gerçekleştiğini anlamak için soruşturma sürecini aktif olarak yakından izliyor." diye konuştu.

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        ​​​​​​​Middle East Spectator tarafından 18 Ekim’de Telegram'da paylaşılan ve ABD istihbaratına ait olduğu belirtilen 15-16 Ekim tarihli belgeler yankı uyandırmıştı.

        İSRAİL'İN İRAN'A DÜZENLEYECEĞİ SALDIRI HAZIRLIKLARI SIZDIRILDI

        İran'la bağlantılı Telegram hesabından yapılan paylaşımda "ABD istihbaratından bir kaynak, İsrail'in İran'a kapsamlı saldırı için yaptığı hazırlıkları detaylandıran 15-16 Ekim tarihli, Ulusal Jeo-uzamsal İstihbarat Ajansına ait son derece hassas ve çok gizli ABD istihbarat belgesini bizimle paylaştı." ifadesi yer almıştı.

        Belgelerde İsrail Hava Kuvvetlerinin üslerinde son zamanlarda gerçekleştirilen ve İran'a saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen bazı saldırı planları ve mühimmat ikmali gibi stratejilerinin detaylı olarak anlatıldığı belirtilmişti.

        Söz konusu belgelerde ayrıca, İsrail ordusunun İran'a saldırı hazırlıkları kapsamında savaş uçakları, insansız hava araçları ve karadan havaya füzelerle tatbikat yaptığına işaret edilmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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