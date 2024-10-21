Muğla'daki orman yangını 4'üncü gününde: Alevler kısmen kontrol altına alındı, yanan alanlar havadan görüntülendi

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Menteşe'de devam eden orman yangınını bir an evvel kontrol altına alabilmek için gece gündüz aralıksız müdahalenin sonuç verdiğini ve kısmen kontrol altına alındığını belirtti.

Vali Akbıyık, orman kahramanlarının ferahlatan haberi vermek için havadan ve karadan durmaksızın mücadele ettiğini kaydetti.