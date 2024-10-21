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        Haberler Gündem Güncel Muğla'daki orman yangını 4'üncü gününde: Alevler kısmen kontrol altına alındı, yanan alanlar havadan görüntülendi | Son dakika haberleri

        Muğla'daki orman yangını 4'üncü gününde: Alevler kısmen kontrol altına alındı, yanan alanlar havadan görüntülendi

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, elektrik tellerinden kaynaklı çıkan ve kısmen kontrol altına alınan orman yangınına müdahale, 4'üncü gününde havadan ve karadan devam ediyor. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yanan alanlar havadan görüntülendi. Görüntülerde, yeşil örtüye sahip alanın yangının ardından siyaha büründüğü yer alıyor. Görüntülere, yangında hasara uğrayan evler de yansıyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.10.2024 - 09:35 Güncelleme: 21.10.2024 - 09:35
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        Muğla'nın Menteşe ilçesi Turnalı mevkisindeki ormanlık alanda 18 Ekim'de saat 03.30 sıralarında çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

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        Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahaleyi sürdürdü.

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        Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Menteşe'de devam eden orman yangınını bir an evvel kontrol altına alabilmek için gece gündüz aralıksız müdahalenin sonuç verdiğini ve kısmen kontrol altına alındığını belirtti.

        Vali Akbıyık, orman kahramanlarının ferahlatan haberi vermek için havadan ve karadan durmaksızın mücadele ettiğini kaydetti.

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        YANAN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

        Bölgede soğutma çalışmaları sürerken yanan alanlar AA tarafından havadan görüntülendi.

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        Dron ile çekilen görüntülerde, yeşil örtüye sahip alanın yangının ardından siyaha büründüğü yer alıyor. Görüntülere, yangında hasara uğrayan evler de yansıyor.

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        İşçilerin alevlere müdahalesini zorlaştıran arazinin çok engebeli olduğu görülürken, yangının etkili olduğu alanlarda tarım arazileri, yaşlı ve genç ormanlar, makilik alanlar bulunduğu daha belirgin ortaya çıkıyor.

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        #Muğla
        #orman yangını
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