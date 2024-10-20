Efkan Ala, Habertürk TV'de soruları yanıtlıyor

AK Parti Genel Başkan Vekil Efkan Ala "Yeni anayasa uzlaşısı mümkün mü? Yumuşamanın bir üst adımı ne? Yapısal reform hangi etkileri vadediyor? Dış gelişmeler iç rotaya nasıl yön verir?" sorularının ve gündeme dair pek çok sorunun yanıtını Habertürk TV'de açıklıyor.

İşte Ala'nın açıklamalarından satırbaşları:

YENİDOĞAN ÇETESİ

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy: Yenidoğan çatesiyle başlayalım. Ne yaşıyoruz? Bir dönem İçişleri Bakanlığı da yaptınız. İnsanlar sürekli bize mesaj atıyorlar. İşte benim evladım yoğun bakımda kaldı. Herkes şu anda büyük bir tepki içerisinde, şaşkınlık içerisinde. Neden oldu? Nasıl yönetmeyi planlıyorsunuz? Buyurunuz.

REKLAM AK Parti Genel Başkan Vekil Efkan Ala: Şimdi Sayın Ersoy, tabii bir organize kötülük çetesiyle karşı karşıyayız. Büyük bir facia. Yani infial doğurması gayet tabidir, doğaldır. Bir rezalet, bir facia, bir çete oluşmuş. Ve para için bebekler üzerinden neler yapmış. Ama şöyle, burada bir kere baştan şunu söyleyeyim, devlet bütün unsurlarıyla, adliyesi, emniyeti, Sağlık Bakanlığı meselenin en ince ayrıntılarına kadar üzerinde. Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sağlık Bakanımızı hem Adalet Bakanımızı çağırarak kararlılığını, alması gereken tavrı net bir biçimde, ferah bir biçimde şüpheye mahal bırakmayacak bir biçimde ortaya koydu. Yani tedbirlerin en böyle ciddi ve en keskin olanlarını alıyor zaten başkası da beklenemez.

"BAŞVURU OLMASA DA DENETLEMELER OLUYOR" Milletimizin tabii büyük bir ülke yani milletimizin sadece hafızasını tazelemek için yani onların infialinin altında elbette çocuklar da söz konusu olunca böyle bir çetede olunca çok haklı nedenler var ama şunu da sadece hatırlatayım bu mesele CİMER'e yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne bir elektronik başvuruyla başlıyor. Buradan bir kere şunu söyleyeyim bir şeyle karşılaştıklarında bir sorunla bir şüpheyle lütfen tereddüt göstermesin. Bazen biz karşılaşıyoruz sokakta. Ya biz işte başvur dediğimizde ciddiye alırlar mı almazlar mı? Bakın bir yıl önce bir CİMER'e, bir vatandaşın elektronik ortamda yazdığı bir şüpheyle, şüphe duyuyorum böyle bir şeyler olabilir, bir sıkıntı olabilir diye başvurusuyla başlıyor. Ve o çete açığa çıkarılıyor.

Başvuru olmasa da denetlemeler oluyor. Açığa yine çıkardı. Ama vatandaş ve devlet işbirliği olunca çok daha erken açığa çıkabiliyor. İnsanlara çok daha fazla zarar vermeden açığa çıkabiliyor. Denetimde şimdi ortaya çıkarılabilenler oluyor, çıkarılamayanlar oluyor. İyi niyetler olur, kötü niyetler olur. Her yerde olur. Zaten bir sistem kurmuşlar. Devletin içerisinde olur. Zaten orada çalışanlar bakın bir organizasyon yapmış. "DEVLETİN SÜREKLİ DENETİMİ VAR" Sizin söylediğiniz zaten devletin sürekli denetimi var. O denetim %90'ını hallediyor. Biz diyebilir miyiz bütün hastanelerde, bütün sağlık merkezlerinde böyle bir sorun var? Hayır bunu diyemiyoruz. Çünkü her yerde sürekli denetimler de oluyor. Her yerde bu kadar kötü insanlar da yoktur. Şimdi burada bir yerden mesela, bir yerle ilgili bir şikayette bulunuyor. Bakın kaç tane hastane ortaya çıkıyor, kaç kişi ortaya çıkıyor.

Şimdi biz bakın devlette, zaten sürekli denetimler yasal zorunluluktur. Yani biz yerde bir teşkilat kurduğumuzda denetim birimlerinin müfettişliği de yanında inşa edersiniz, yanında kurarsınız. Yani öyle bir devlet teşkilatı yoktur ki denetim olmasın. Ersoy: Bir şey soracağım, bu denetimi yapanlar mesela bunu çıkaramamışlar, CİMER'den çıkmış. Denetimlerde böyle bir rapor var mı, böyle bir şüphe var mı, soruşturma var mı? Ala: Tabii, şimdi bir yandan denetim yapılıyor, diğer yandan şikayetler dikkate alınıyor. Ben sadece vatandaşlarımızın da meselelerle karşılaştığında ilgili yerlere hele CİMER'e bildirmelerinin ne kadar önemli olduğunu ya da ilgili birimlere şikayetlerinin bulunmalarının ne kadar önemli olduğunu söylüyorum. Şimdi bir vatandaşımız bir kamu biriminde bir hadiseyle karşılaşmış olabilir değil mi? Şimdi o, onu bildirmese... Nereden bilinecek?

"OLUMSUZ BİR DURUMLA KARŞILAŞINCA BİLDİRİLMESİ DOĞRU" Yani bir kişi, soru sordunuz ya, bir kişi gitti ve olumsuz bir vakayla karşılaştı bir devlet dairesinde. Onu bir üstüne bildirmezse, bir ilgili meclise bildirmezse, o kişi onu saklar bir tarafa koyarsa ne olur? O kişi bir sonraki gelenle de aynı şeyi yapar. O iki kişi arasında, devlet görevlisiyle vatandaş arasında olan ikili sorundan haberdar olmayabilir. Bunu bile saklı gizli tutmaya lüzum yok. Yani olmayan şeyler söylensin anlamında da söylemiyorum ama bir olumsuz durumla karşılaştırıldığında bunun da bildirilmesinin doğru olduğunu söylüyorum. Sağlık Bakanlığı bir yandan, Sağlık Müdürlüğü Bakanlık bir yandan soruşturuyor, inceliyor. Bir yandan da Emniyet ve Adliye beraberce soruşturuyorlar, inceliyorlar ve 6 ay önce bu kişiler gözaltına alınıyor 40'dan fazla ve bundan önemli bir kısmı tutuklanıyor. O zaman da hatırlarsanız medyada Yeni Doğan çetesi gözaltına alındı diye haberler çıkmıştı.

YARGI SÜRECİNE MÜDAHALE İDDİALARI Ersoy: Evet, 6 ay önce tutuklanmış mesela bu isimler. Haber merkezine bu haber geldiğinde Emrullah Erdinç getirdi. İlk gündeme getiren gazeteciydi. Benimle de paylaştı. Biz ana haberde bu konuyu işledik. Hatta haber merkezinde konuşurken şöyle dedik. Bu eski bir olay, 6 ay önce. Yeni ne? Yeni savcının tehdit edilmesi ve 12 çocuğun hayatını kaybetmesi. Bunlar tutuklandıktan sonra dahi birileri hem savcıyı tehdit edebiliyor, ben filanca yakınım, filanca ile ilişkim var, şöyle bağlantılarım var, devlet içerisinde böyle güçlerim var, bir sürü fotoğraflar servis edildi, herkesle fotoğraf çekilmiş bir adam. Ve yargı sürecine müdahale etmeye çalışıyor. Düşünün yani, bu arada ne oluyor ama?

Ala: Gereği yapılıyor, gözaltına alınıyor, tutuklanıyor ve yargılamaya sevk ediliyor. Şimdi burada devletin de hiçbir duraksama göstermeksizin sürekli denetimlerini ciddi bir biçimde yapması zaten yasal zorunluluktur. Bu yargı süreci tamamlanıp dosya ortaya, iddianame hazırlanıp dava açtıktan sonra ortaya çıkabilecek hususlar yani normal işleyişte şimdi bizim elimizde bunları kanıtlayacak ya da bunları reddedeceğimiz bir argüman yok. Dolayısıyla normalde bu tür işlerde devlet bir şeye muhtelif olduğunda zaten önleyici tedbirlerini de alır. Ve ondan sonra yani o suçun işlenmesini beklemez.

"EN AĞIR CEZALARLA CEZALANDIRILMASI KONUSUNDA EN UFAK BİR ŞÜPHEYE MAHAL YOKTUR" O soruşturma başladıktan önceki suçlar olabilir. Yani dosyalar adli soruşturma gizli olduğu için ortaya çıktıktan sonra biz mutlu olabiliriz. Biz şu anda şunu biliyoruz. Bir çete ortaya çıkarıldı. 6 ay önce bir sene önce soruşturması başlamış, 6 ay önce tutuklamalar olmuş. Sonra 6 ay sonradan bir kişi devletin savcısını gidiyor tehdit ediyor ve ondan sonra oradan vaziyet ediliyor ve gözaltına alınıyor. Kamuoyuna çok daha fazla mal oluyor. Şimdi burada bir kere şunu çok net olarak tekrar hatırlatıyorum. Devlet, Cumhurbaşkanımız başta iradesini ortaya koydu net olarak Bakanlarımız hepimiz herkes en ince ayrıntısına kadar ne olursa olsun bunun zaten başkası düşünülemez bütün yönleriyle araştırılıp incelenip soruşturulup ortaya çıkarılması ve bütün sorumluların da en ağır cezalarla cezalandırılması konusunda en ufak bir şüpheye mahal yoktur.

Ersoy: 10 tane hastanenin ruhsatı iptal edildi. En çok yazılan şeylerden biri. Ben bunu mesela sosyal medya hesabında paylaştım dün. Ve dediler ki... Merak etmeyin Mehmet Bey, bu hastaneler isimleri değiştirirler. Sahiplerini değiştirir gibi yaparlar. Ve yollarına devam ederler. Öyle mi olur? Ala:Öyle olamaz, olmaz. Çünkü burada hepimiz en fazla hassasız, yani çok hassas olunan konular. Ben söyleyeceğim şey bu asla olamaz. Ne olacak? Kamuya mı geçecek? Mesela nedir bunun? Bilmiyorum. Şimdi soruşturma başlatıldı. Ondan sonrası kanunların gerektirdiği şekilde yol alınacak. Yani şimdiden incelemeyi ben yapmadığım için şöyle olur böyle olur demiyorum. Ama o söylediğiniz şeyler orada suç sabitse asla olmaz.

"KAMUYA DEVREDİLMELERİ GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU OLABİLİR" Yani sahiplerini değiştirmek ya da adlarını değiştirmek ve tekrar zaten bu arada kimse gitmez. Yani artık o hastanelerin hepsi deşifre oldu ama kamuya devredilmeleri gibi bir durum söz konusu olabilir. Ondan sonrası devletin işleyişi içerisinde seyredecektir durum. Yani biz de şimdi kendimizi bütün o mekanizmaların karar vericisi gibi ortaya koyup, biz irademizi ortaya koyarız ama onun prosedürünü işletecek olan görevliler, yetkililer de o işi yapacaklar ve sonucu göreceğiz ki öyle bir şey asla olmaz. Yani burada vatandaşların kafasının şöyle zihinlerinin net olması lazım.

Burada herkes aynı oranda hassas. Öyle bir rezalet karşısında. Sözün bittiği yer, bunun insanlıkla ilgisi yok, bunun efendim hiçbir şeyle izahı yok. Dolayısıyla burada ciddi bir suç var, bir organize kötülük var, rezalet var. Bunun da cezalandırılması için bütün devlet kurumları hareket halinde. "BİR GÖREV VERİLİP ORANIN NETİCESİYLE DE YETİNİLMİYOR" Ersoy: Şöyle bir yerden de konuşuldu yani üstü mü kapatılmaya çalışıldı gibi şeyler de konuşuldu. Böyle bir şey olmuş mudur veya böyle bir şey yapmaya kalkışan kimse var mı? Ala: Ama 6 ay önce zaten soruşturma başlamış, gözaltına alınmış, haber olmuş. Şimdi duyarlılık arttı. Yani devlet görevini o zaman görevlileri gözaltına almış hepsini toplamış hepsi tutuklanacaklar. Soruşturmayı en ince ayrıntısına kadar devam ettirmiş neredeyse iddianame hazır hale gelmiş dava açılacak ve gizli kalması gereken çünkü deşifre olursa diğer suçlular başka çareler bulabilir onların tedbirini almış orada da eksiklik varsa çıkar.

Böyle bir şeyde eksiklik yanlışlık varsa o da ortaya çıkar. Vatandaşlarımız da bu konuda duyarlılıklarını daha fazla ortaya koydu. İnfiale neden olan hususlar. Tabi burada mesela denetimde sadece cezalandırmak için yapılmaz. Acaba sistemde nerede açık var? Nerede bir problem var? Nerede yanlışlık var ki o sistemi düzeltmelerde yapılsın diye denetimler yapılır. Yani denetimin iki fonksiyonu vardır. Bir, suç işlenmişse onu cezalandırmak. İki, bu suç neden işlenebildi? Ama bakın bir şikayet geldiği zaman, ondan önce denetimler de oluyor. Şikayete dönüşünce de hemen hem Sağlık Müdürlüğü'nün elemanları hem de emniyet, yani oradaki emniyetin birimleri ve birlikte harekete geçiriliyor. Yani bir tarafa bir görev verilip oranın neticesiyle de yetinilmiyor. Aynı anda başka birimler, devletin başka birimleri de görevlendiriliyor. Neden? Çünkü sağlıkla ilgili bir şikayet gelmiş.

HASTANELERİN RUHSATLARI NEDEN ŞİMDİ İPTAL EDİLDİ? Ersoy: Hastanelerin ruhsatları neden şimdi iptal edildi? Ala: Ama işte onlar bir prosedür olarak devam ediyor. Onlar içeri alınmış. Soruşturmalar devam ediyor. Hangi kurum ne kadar suçlu? Şimdi bunları ben onun detayını bilemem. Kurumlarla ilgili soruşturmalar yürütülüyor. Çeteyi içeri aldınız. Şimdi hastanelerin payı, sorumlulukları ne kadar? Onların suçu ne kadar? Bütün bunlar gizli dosya, daha dava bile açılmamış. Düşünün, daha dava bile açılmamış. Ve şimdi 10 tanesinin faaliyeti durduruldu, iptal edildi. Şimdi şöyle bir şey olabilir.