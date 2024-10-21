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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Kung-Fu kurtarışı yapan Mert Günok zirvede! - Beşiktaş Haberleri

        Kung-Fu kurtarışı yapan Mert Günok zirvede!

        Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup ederken kaleci Mert Günok kritik anlarda yine devleşti.

        Giriş: 21.10.2024 - 12:54 Güncelleme: 21.10.2024 - 12:54
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        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
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        Sakatlığı nedeniyle Milli Takım kadrosuna çağrılsa da çıkarılan Mert Günok, milli aradaki tedavinin ardından sahalara formda bir dönüş yaptı.

        Konyaspor karşısında özellikle ikinci yarıda iş düşen tecrübeli eldiven, 55. dakikada Aleksic'in sol kanattan karşı karşıya yaptığı vuruşu Kung-Fu'yu andıran bir ayak hamlesiyle çeldi.

        Mert bir kurtarış daha yaptığı pozisyonun ardından hafif bir sakatlık yaşasa da oyuna devam etti.

        Mert Günok tribünlerin büyük alkışını alırken bu sezon oynadığı 8 maçta 4. kez kalesinde gol yemedi.

        Süper Lig’de kalesinde gördüğü gol ortalaması, maç başına 0.6 olan Mert Günok, bu alanda ligin en iyi kalecisi konumunda.

        Beşiktaş ise 8 maçta yediği 5 golle Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda.

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