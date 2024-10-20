Sağlık Bakanı Memişoğlu: Denetimler gece-gündüz yapılmaya devam edilecek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Özel hastanelere ilişkin denetimler aralıksız devam ederken özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar da Bakanlığımızın gündemindedir." ifadesini kullandı.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık sistemini suistimal ederek vatandaşları ve en değerli varlıkları olan evlatlarını tehdit edenlere göz açtırmamak için süregelen denetimlerin her zamankinden daha sıkı bir şekilde gece-gündüz yapılmaya devam edileceğini vurguladı.

1- Sağlık sistemimizi suistimal ederek vatandaşlarımızı ve en değerli varlıkları olan evlatlarını tehdit edenlere göz açtırmamak için süregelen denetimlerimiz her zamankinden daha sıkı bir şekilde gece-gündüz yapılmaya devam edilecektir.



Mevcut sağlık hizmetlerimizi hiçbir… — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) October 20, 2024

"YAPISAL REFORMLAR BAKANLIĞIMIZIN GÜNDEMİNDE"

"Mevcut sağlık hizmetlerimizi hiçbir aksama ve suistimale izin vermeden sürdürürken, Bakanlığımızın denetim ekipleri sadece yenidoğan branşı için değil hastanelerdeki tüm branşların denetlenebilmesi amacıyla tam kapasiteyle sahada olacaktır." ifadesini kullanan Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti: