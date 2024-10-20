Oğuzhan Genç yazdı: Zorlu viraja moralli giriş

Milli araya Gaziantep deplasmanındaki şok beraberlikle giren Beşiktaş, yeniden başlayacak zorlu fikstür öncesindeki ilk maçında Konyaspor'u konuk etti. Giovanni van Bronckhorst, Paulista'nın sakatlığında Emirhan Topçu'yu sürerken Rashica'nın yokluğunda ise Muci sağda, Semih Kılıçsoy ise 7 maç sonra soldaydı. Sarı kart sınırındaki Musrati ise hazır olsa da 11'de başlamadı, Ndour ve Gedson'un ortaklığı devam etti.

Beşiktaş kazanması gereken maçı rahat kazandı. Skor 2-0 olsa da bir o kadarı da kaçtı. Ancak oyun olarak Lyon ve Galatasaray deplasmanlarında daha fazlası şart. 7 maç sonra 11'de başlayan Semih, en son girdiği Eyüpspor maçında olduğu gibi penaltıyla kilidi açan isim oldu. 11'de olmasının Beşiktaş'ın hücumu açısından önemi bir kez daha görüldü. Bu kez sağ kanatta olan Muci ise çalışıp asistini de yaptı ama yakaladığı fırsatlar harcamakta çok cömertti... Bu kadar süre bulmaya başlamışken skor katkısını da artık artırmalı. Giovanni van Bronckhorst'un sadece 3 değişiklik yapması da dikkat çekici bir durumdu. Yeni bir zorlu periyot başlamışken Mustafa Erhan Hekimoğlu, Salih Uçan ve Can Keleş de son bölümde bile oyuna dahil edilmedi. Özetle Beşiktaş, milli aranın ardından lig ve Avrupa'daki gidişatını doğrudan etkileyebilecek bir haftaya moralli giriş yaptı.