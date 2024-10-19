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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Resmi Gazete'de yayımlandı: Fiş almayana-vermeyene artırımlı ceza - İş-Yaşam Haberleri

        Resmi Gazete'de yayımlandı: Fiş almayana-vermeyene artırımlı ceza

        Ticari işlemlerde fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmemesi ya da farklı mahiyetteki belgelerin düzenlenmesi durumunda kesilecek cezalara ilişkin usul ve esasları belirlendi. Fatura düzenlememede asgari ceza tutarı 10 bin lira iken, altıncı ve sonraki tespitlerde ise 100 bin liraya kadar çıkacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 10:33 Güncelleme: 19.10.2024 - 10:33
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        Fiş almayana-vermeyene artırımlı ceza
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        Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre, Vergi Usul Kanunu'nda belirtilen fiş, fatura, serbest meslek makbuzu gibi belgelerin 1 takvim yılı içerisinde birden fazla kez verilmemesi veya alınmaması durumunda, alıcıya ve satıcıya her bir tespit için artırımlı şekilde vergi cezası uygulanacak.

        Örneğin, fatura düzenlememede asgari ceza tutarı birinci tespitte 10 bin lira iken, ikinci tespitte 20 bin lira, üçüncü tespitte 30 bin lira, dördüncü tespitte 40 bin lira, beşinci tespitte 50 bin lira, altıncı ve sonraki tespitlerde ise 100 bin liraya kadar çıkacak.

        ALICI VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİRSE CEZA KESİLMEYECEK

        Belge düzenleme yükümlülüğü bulunanların bu yükümlülüklerini yerine getirmemeleri ve alıcı tarafından da vergi dairesinin bilgisine girmeden en geç 5 iş günü içerisinde bu durumun vergi dairesine bildirilmesi durumunda alıcıya ceza kesilmeyecek.

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        Buna göre, fiş, fatura, serbest meslek makbuzu gibi belgelerin düzenlenmediği durumlarda, belgeyi almakla yükümlü kişiler kendilerine belge düzenlenmediğini 5 iş günü içerisinde kendiliğinden vergi dairesine bildirirlerse bu kişilere herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacak. Belgeyi düzenlemeyenler ise 3 kat daha fazla özel usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya kalacaklar.

        Ayrıca, satıcı tarafından alıcıya Vergi Usul Kanunu'nda sayılan belgelerin dışında farklı bir belge verilir ve alıcı bu durumu 5 iş günü içerisinde kendiliğinden vergi dairesine bildirirse yine alıcıya ceza kesilmeyecek fakat satıcıya 6 kat artırımlı ceza kesilecek.

        KAYIT DIŞI FAALİYETLERDE YÜZDE 50 ARTIRIMLI CEZA UYGULANACAK

        Düzenlemede kayıt dışı olarak faaliyette bulunan kişiler adına yüzde 50 artırımlı vergi ziyaı cezası uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve örneklere de yer verildi.

        Bu kapsamda, vergi dairesinin bilgisi dışında mükellefiyet tesis ettirmeden faaliyette bulunanlara kesilecek cezalar yüzde 50 artırımlı uygulanacak. Mükellefiyet tesis ettirildikten sonra, mükellefiyet tarihinden önceki dönemler için daha sonra yeni bir tarhiyat yapılması durumunda da cezalar artırımlı tatbik edilecek.

        Öte yandan, dijital ortamdaki reklam, ilan, satış ve kiralama bilgilerine ilişkin bildirimlerin yapılmaması, eksik veya yanıltıcı yapılması durumunda da her bir bilgi için ayrı ayrı ceza uygulanacak. ​​​​​​​

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