NÖROLOJİK BOZUKLUKLARLA İLİŞKİ

Solak bireylerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), otizm spektrum bozukluğu ve gelişimsel koordinasyon bozukluğu (dispraksi) gibi bazı nörolojik rahatsızlıkların daha yaygın olduğu görülmüştür. Disleksi ile ilgili anekdotsal kanıtlar bulunsa da, 2023 tarihli bir meta-analiz yalnızca karma el kullanımının bu durumla ilişkili olduğunu öne sürmüştür.