Aykut Kocaman, Oğuz Çetin ve Rıdvan Dilmen ile Çerçeve Özel, HT Spor'da!

HT Spor'da çok özel bir yayın... Üç Fenerbahçe efsanesi bir arada. Tarihi 88/89 sezonunun en önemli üçlüsü yıllar sonra HT Spor ekranlarında olacak. Rıdvan Dilmen, Aykut Kocaman ve Oğuz Çetin anıları tazeleyecek ve Türk futbolunu masaya yatıracak.

🟡🔵 Fenerbahçe ve Türk futbolu tarihine adını kazımış 3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor! 📺



🗓️ Aykut Kocaman, Oğuz Çetin ve Rıdvan Dilmen ile Çerçeve Özel, 22 Ekim Salı günü saat 20.00'de HT Spor'da! pic.twitter.com/aPe2lsBGFW — HT Spor (@HTSpor) October 19, 2024

Unutulmaz asistler, hafızalardan çıkmayan goller, kaçan pozisyonlar, soyunma odası hatıraları ve birçok olay...

Mehmet Ayan ve Ahmet Selim Kul moderatörlüğünde Aykut Kocaman, Oğuz Çetin ve Rıdvan Dilmen ile Çerçeve Özel, 22 Ekim Salı günü saat 20.00'de HT Spor'da!