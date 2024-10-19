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        Haberler Spor Futbol Aykut Kocaman, Oğuz Çetin ve Rıdvan Dilmen ile Çerçeve Özel, HT Spor'da! - Futbol Haberleri

        Aykut Kocaman, Oğuz Çetin ve Rıdvan Dilmen ile Çerçeve Özel, HT Spor'da!

        Fenerbahçe ve Türk futbolu tarihine adını kazımış 3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor! Mehmet Ayan ve Ahmet Selim Kul moderatörlüğünde Aykut Kocaman, Oğuz Çetin ve Rıdvan Dilmen ile Çerçeve Özel, 22 Ekim Salı günü saat 20.00'de HT Spor'da!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2024 - 12:44 Güncelleme: 19.10.2024 - 12:44
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        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
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        HT Spor'da çok özel bir yayın... Üç Fenerbahçe efsanesi bir arada. Tarihi 88/89 sezonunun en önemli üçlüsü yıllar sonra HT Spor ekranlarında olacak. Rıdvan Dilmen, Aykut Kocaman ve Oğuz Çetin anıları tazeleyecek ve Türk futbolunu masaya yatıracak.

        Unutulmaz asistler, hafızalardan çıkmayan goller, kaçan pozisyonlar, soyunma odası hatıraları ve birçok olay...

        Mehmet Ayan ve Ahmet Selim Kul moderatörlüğünde Aykut Kocaman, Oğuz Çetin ve Rıdvan Dilmen ile Çerçeve Özel, 22 Ekim Salı günü saat 20.00'de HT Spor'da!

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