Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuğu İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarını bitirmeli, provokasyonlardan vazgeçmeli. Biz bölgede savaş istemiyoruz ve savaşın yayılma riski her zaman var.

İsrail, İran'ı savaşa çekmek istiyor. Milyonlarca insan Gazze'ye sıkışmış durumda."

"İşbirliğimiz artmalı"

Daha sonra sözü alan Arakçi, şunları söyledi:

"Türkiye ve İran, küresel güvenlikte önemli rol oynayabilir. Bölgemizde istikrar ve ekonomik kalkınmayı tesis etmeliyiz. İki ülke arasındaki ilişkileri ilerletmek için hiçbir sınırımız yok.