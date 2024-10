haftanın kitapları

SAY BAKALIM

(Melvin Burgess)



Melvin Burgess'in mizahi ve düşündürücü hikâyesi Say Bakalım, hem kahkaha dolu hem de şaşırtıcı olay örgüsüyle Mundi Çocuk tarafından okurlarla buluşturuldu. Bu mizah dolu hikâyede Brandon her işte ne kadar iyi olduğunu söylemekten asla geri durmuyor! Ama bir gün, 10 milyona kadar sayması için meydan okunduğunda işin rengi değişiyor. Brandon saymaya başlıyor: Bir, iki, üç... Kısa bir süre sonra tuhaf şeyler olmaya başlıyor ve sayılar her şeyi ele geçiriyor. Brandon’ın hayatı tamamen değişiyor… Chris Mould tarafından resimlenen kitap, 8 ve üzeri yaş grubundaki çocuklar için uygun.