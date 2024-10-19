Kan donduran olay! Kanlı infazı kayda almışlar! Mersin'de, 34 yaşındaki Hakan Turan'a silahlı saldırı düzenleyen, 21 yaşındaki Hasan K. ile 19 yaşındaki Berkant Ö. yakalandı. Berkant Ö'nin maktule tabanca ile ateş ettiği, Hasan K.'nin bu anları kaydettiği ortaya çıktı. İki tetikçi de tutuklandı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.10.2024 - 08:27 Güncelleme: 19.10.2024 - 09:40 facebook

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