Antalyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Buruk'un 11'i...
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray bu akşam Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 22 puan topladı. Antalya temsilcisinin ise ikişer galibiyet ve beraberlik ile 8 puanı bulunuyor. Peki Antalyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. beIN Sports 1 ekranlarından gösterilecek müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligde geride kalan 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 22 puan topladı. Ligdeki 3 namağlup takımdan biri olan Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor'un 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.
Antalya temsilcisi ise ikişer galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı. Kırmızı-beyazlı takım, topladığı 8 puanla haftaya 14. sırada girdi.
GALATASARAY 9 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.
Ligde son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezonu deplasmandaki Konyaspor galibiyetiyle tamamladı.
Bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, bu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
DEPLASMAN REKORU İÇİN SAHADA
Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakayı kazanması durumunda Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi rekorunun yeni sahibi olacak.
Geçen sezonun son 9 deplasman maçını kazanan Galatasaray, bu sezon da dış sahadaki 3 müsabakayı kayıpsız geçti. Dış sahada 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan "Cimbom", Fenerbahçe'ye ait rekorun ortağı konumunda.
Galatasaray, Antalyaspor'u yenmesi halinde üst üste 13 dış saha maçından galibiyetle ayrılarak Süper Lig rekoruna imza atacak.
KAAN AYHAN CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Kaan Ayhan sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Süper Lig'de geride kalan bölümde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Kaan, bu maçta da kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 10. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
EKSİKLER
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre futbolcular Kerem Demirbay, Elias Jelert ve Yusuf Demir kadroda yer almadı. Kerem Demirbay'ın mide rahatsızlığı sebebiyle kadroda olmadığı öğrenildi.
İşte Okan Buruk'un Antalyaspor karşısındaki muhtemel 11'i:
Muslera
Kaan Ayhan
Davinson Sanchez
Abdülkerim Bardakcı
Ismail Jakobs
Lucas Torreira
Gabriel Sara
Yunus Akgün
Sallai