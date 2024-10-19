Galatasaray milli maç aralarından kayıpsız dönüyor!
Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde milli maç aralarından kayıpsız dönüyor. Söz konusu süreçte sekiz maça çıkan sarı-kırmızılılar 7 galibiyet alırken sadece Adana Demirspor müsabakasında puan kaybetti.
Lider Galatasaray, Süper Lig'in dokuzuncu haftasında bu akşam Antalyaspor'a konuk olacak.
Ligdeki namağlup durumdaki üç takımdan biri olan sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'ndeki Elfsborg mücadelesi öncesinde kayıp yaşamak istemiyor.
Okan Buruk yönetiminde son iki sezon şampiyonluğu kimseye kaptırmayan Cimbom, yine Buruk döneminde şimdiye kadarki milli maç aralarından iyi döndü.
2022-23 sezonundaki ilk aradan Adana Demirspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen sarı-kırmızılılar devamında milli maç sonrasında oynadığı tüm maçları kazanmayı başardı.
Dünya Kupası arası sonrasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, aynı sezon mart ayındaki milli maç arasından ise 2-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle döndü.
2023-24 sezonundaki ilk milli maç arasının ardından Samsunspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılırken ekim ayındaki ara dönüşünde ise Beşiktaş'ı derbide 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
Kasım 2023'te Alanyaspor'u milli maç sonrasında 4-0'la geçen Galatasaray, mart ayındaki aradan ise 1-0'lık Hatayspor galibiyetiyle döndü.
Sarı-kırmızılılar bu sezonki ilk milli maç arası sonrasında ise Çaykur Rizespor'u 5-0'lık skorla mağlup etti.