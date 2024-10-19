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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray milli maç aralarından kayıpsız dönüyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray milli maç aralarından kayıpsız dönüyor!

        Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde milli maç aralarından kayıpsız dönüyor. Söz konusu süreçte sekiz maça çıkan sarı-kırmızılılar 7 galibiyet alırken sadece Adana Demirspor müsabakasında puan kaybetti.

        Giriş: 19.10.2024 - 09:59 Güncelleme: 19.10.2024 - 09:59
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        Lider Galatasaray, Süper Lig'in dokuzuncu haftasında bu akşam Antalyaspor'a konuk olacak.

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        Ligdeki namağlup durumdaki üç takımdan biri olan sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'ndeki Elfsborg mücadelesi öncesinde kayıp yaşamak istemiyor.

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        Okan Buruk yönetiminde son iki sezon şampiyonluğu kimseye kaptırmayan Cimbom, yine Buruk döneminde şimdiye kadarki milli maç aralarından iyi döndü.

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        2022-23 sezonundaki ilk aradan Adana Demirspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen sarı-kırmızılılar devamında milli maç sonrasında oynadığı tüm maçları kazanmayı başardı.

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        Dünya Kupası arası sonrasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, aynı sezon mart ayındaki milli maç arasından ise 2-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle döndü.

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        2023-24 sezonundaki ilk milli maç arasının ardından Samsunspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılırken ekim ayındaki ara dönüşünde ise Beşiktaş'ı derbide 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

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        Kasım 2023'te Alanyaspor'u milli maç sonrasında 4-0'la geçen Galatasaray, mart ayındaki aradan ise 1-0'lık Hatayspor galibiyetiyle döndü.

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        Sarı-kırmızılılar bu sezonki ilk milli maç arası sonrasında ise Çaykur Rizespor'u 5-0'lık skorla mağlup etti.

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