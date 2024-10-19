Borçlanmayla kimler EYT'li olabilir?

ASKERLİK BORÇLANMASI İLE KİMLER EYT’Lİ OLABİLİR?

21 Mayıs 1999 tarihinde askere gittim. İlk sigortalı işe girişim 2004 yılında oldu. 7000 prim günüm bulunuyor. Askerlik borçlanması yapsam EYT’den emekliliğe hak kazanır mıyım? (Erhan T.)

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Sigortalı çalışmaya başlamadan önce askerlik görevini yapmış olanlar, askerlik süresini borçlandıkları takdirde sigorta başlangıç tarihini “borçlandıkları süre kadar” öne çekebilirler. Sigorta başlangıç tarihini askerlik borçlanması yaparak 8 Eylül 1999 tarihinden önceye çekenler, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasından yararlanabilirler.

Sizin ilk sigorta başlangıcınız 2004 yılında olmuş. Her ne kadar askerliğinizi 8 Eylül 1999 tarihinden önce yapmış olsanız da 18 aylık askerlik süresinin tamamını borçlandığınızda sigorta başlangıç tarihini en erken 2002 yılına çekebilirsiniz. Bu da size EYT’den yararlanma hakkı sağlamaz.

Sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999 ile 8 Mart 2001 tarihleri arasında olanlar 1 gün ile 540 gün arasında değişen askerlik borçlanması yaptıklarında EYT kapsamına girerler. Prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi koşulunu yerine getirmişlerse yaşa bakılmaksızın emekli olabilirler.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) kıdem tazminatı yazısı alabilmek için yaş dışındaki emeklilik koşullarının yerine getirilmesi gerekir. İlk defa çalışmaya 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında başlayanlar ya 7000 prim gününü tamamlayarak, ya da 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim gününü tamamlayarak kıdem kıdem tazminatı yazısı alabilirler.

1977 doğumluyum ve 1997'de sigortalı olarak başladım. Askerliğimi 1997 - 99 arasında yaptım. EYT'li olup prim eksiğim var. Toplam 4.754 prim günüm bulunuyor. Emekli olabilmek için askerliğimi satın almam lazım. Bugün emekli olduğum takdirde 19.000 TL maaş çıkıyor. Emekli aylığımı artırmak için borçlanma sırasında kazancımı ne kadar göstermeliyim? (Efdal G.)

Askerlik borçlanmasını bu yıl sona ermeden yaparsanız, kazancınızı asgari ücret üzerinden gösterdiğinizde 115.214 TL ödemeniz gerekir. Başka bir ifadeyle en düşük borçlanma prim tutarı 115.214 TL’dir. 2000 öncesi prim günlerinin fazla olması emekli aylığını artırıcı etki yapar. Asgari ücret üzerinden borçlandığınızda da bu avantajı zaten elde edeceksiniz.