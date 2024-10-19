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        Haberler Dünya Son dakika: Netanyahu'nun evine saldırı düzenlendi | Dış Haberler

        Netanyahu'nun evine saldırı düzenlendi

        İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Caesarea'daki evine drone ile bir saldırı gerçekleştirildiği, saldırıda yaralanan olmadığı duyuruldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2024 - 10:59 Güncelleme: 19.10.2024 - 11:22
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        Netanyahu'nun evine saldırı
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        İsrail hükümeti İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evine drone ile saldırı girişimi olduğunu duyurdu.

        Hükümet, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Drone'un Lübnan'dan geldiği duyurulurken, saldırı sırasında Netanyahu'nun ya da eşinin evde olmadığını ve olayda ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.

        İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) saatler önce yapılan açıklamada ise Lübnan'dan İsrail'e 3 İHA ateşlendiği, 2'sinin engellendiği, birinin ise Caesarea'daki bir binaya isabet ettiği aktarılmıştı. Saldırıda yaralanan olmadığı ifade edilmişti.

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