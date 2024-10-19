İsrail hükümeti İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evine drone ile saldırı girişimi olduğunu duyurdu.

Hükümet, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Drone'un Lübnan'dan geldiği duyurulurken, saldırı sırasında Netanyahu'nun ya da eşinin evde olmadığını ve olayda ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) saatler önce yapılan açıklamada ise Lübnan'dan İsrail'e 3 İHA ateşlendiği, 2'sinin engellendiği, birinin ise Caesarea'daki bir binaya isabet ettiği aktarılmıştı. Saldırıda yaralanan olmadığı ifade edilmişti.