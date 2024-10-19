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        Haberler Magazin 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın galası yapıldı - Magazin haberleri

        'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın galası yapıldı

        Türkiye İş Bankası'nı katkılarıyla BKM'nin yapımcılığında çekilen 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın galasına çok sayıda ünlü katıldı. Oyuncular ve konuklar, kahkahaları kadar gözyaşlarına da hâkim olamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2024 - 10:05 Güncelleme: 19.10.2024 - 10:09
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        Sanat devrimin galası yapıldı
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        Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla BKM’nin yapımcılığında beyazperdeye taşınan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın galası Zorlu PSM'de gerçekleştirildi.

        Filmin oyuncuları; Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Burak Bilgili ve Bensu Soral’ın hazır bulunduğu galada, iş, sanat, cemiyet ve medya dünyasından pek çok ünlü ismi ağırlandı.

        KAHKAHA, HÜZÜN, GÖZ YAŞI VE GURUR DOLU ALKIŞLARLA İZLEDİLER

        Gece oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci’nin açılış konuşmasıyla başladı. Davetlilerin salondan dolup taştığı izleme boyunca oyuncular ve konuklar kahkahaları kadar gözyaşlarına da hâkim olamadı.

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        Filmin sonunda sahneye davet edilen oyuncular ve film ekibi gözyaşları ve coşku dolu tezahüratlarla dakikalarca ayakta alkışlandı. Alkışlar kesilmediği için sunucu Ceyda Düvenci kapanış takdimini ve oyuncular da teşekkür konuşmalarını uzunca bir süre yapamadı.

        'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın yönetmeni Yağız Alp Akaydın ve oyuncuları, büyük bir gurur yaşadı

        Filmin son jeneriğinde yer alan ‘Kırmızı Gülün Alı Var’ adlı eseri seslendiren Dilek Türkan şarkıyı sahnede spontane olarak oyuncular ve konuklarla beraber bir kez daha seslendirdi.

        Demet Akbağ - Yılmaz Erdoğan

        Güçlü oyuncu kadrosu ve içinde geçtiği dönemi eşsiz bir dille anlatan etkiletici prodüksiyonuyla sezonun en iddialı filmleri arasında yer alan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın galasına katılan konuklar arasında; Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Müjdat Gezen - Leyla Gezen, Oya Başar, Umut Kırca, Hadise, Rıza Kocaoğlu, Ebru Özkan, Ercan Saatçi, Birol Güven, Cezmi Baskın, Salih Kalyon, Yönetmen Hakan Algül, Cem Gelinoğlu ve Ali Sunal da vardı.

        Gösterime; 25 Ekim'de girecek olan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nda Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki sanat devriminin ilk adımı hikâye edinildi.

        OKAN YALABIK’IN 'YİRMİ ALTI' İSİMLİ SERGİSİ GALADA SEYİRCİYLE BULUŞTU

        'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nda Zeki Üngör’e hayat veren yetenekli oyuncu Okan Yalabık’ın set boyunca oyun dışı anları kendi fotoğraf makinesiyle ölümsüzleştirdiği fotoğrafları yapılan bir ön seçkiyle galada izleyicilerle buluştu.

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        #Bir Cumhuriyet Şarkısı
        #Cumhuriyet
        #Atatürk
        #Bir Cumhuriyet Şarkısı film
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