Türkiye'nin kanını donduran yenidoğan çetesi ile ilgili ortaya çıkan her detay çirkin tabloyu daha net hale getiriyor.

Çetenin elebaşlarından Dr. Fırat Sarı'nın tıp fakültesinde okurken 5 yıl terör örgütü PKK üyeliğinden hapis yattığı kendi ifadesinde de yer almıştı.

Sosyal medyada infial uyandıran çetenin faaliyetlerinin yanında Fırat Sarı'nın profili öfkeyi daha da büyüttü. El kadar bebeklerin canı üzerinden kirli paraları cebine indiren çetenin elebaşı fiziksel görünümü için de para harcamayı ihmal etmemiş. Eski fotoğraflarında kel ve sakallı görülürken kamuoyuna yansıyan son görüntüsündeki özenle taranmış saçları elebaşının kendisinden başka hiçbir şeye önem vermediğine dair ipucu da veriyor.