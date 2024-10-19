Meteoroloji'den kritik uyarı! 4 bölgede sağanak! 3 bölgede kar var!
Yurt genelinde düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte bugün Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiği bildirildi. Marmara, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak tahmin edildiği belirtildi. İllerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. İç Ege ve İç Anadolu'da don hadisesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarısında da bulunuldu.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 14, Parçalı bulutlu
İSTANBUL: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR: 23, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BURSA: 18, Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE: 18, Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ: Kıyı kesimleri sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 13, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 21, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 24, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 25, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 27, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 24, Parçalı ve az bulutlu
MERSİN: 23, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 13, Parçalı bulutlu
KONYA: 16, Parçalı bulutlu
NEVŞEHİR: 10, Parçalı bulutlu
BOLU: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
SİNOP: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
AMASYA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
SAMSUN: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
TRABZON: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
ARTVİN: 12, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM: 7, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KARS: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA: 16, Parçalı bulutlu
VAN: 16, Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR: 18, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 19, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 18, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 19, Parçalı ve az bulutlu