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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yenidoğan Çetesi son dakika | 10 hastanenin ruhsatı iptal edildi | Son dakika haberleri

        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!

        Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında faaliyetleri durdurulup, açılış ruhsatları iptal edilen 9 hastanenin isimleri, Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul Valiliği'ne bildirildi. 9'u İstanbul ve 1'i Tekirdağ Çorlu'da olmak üzere 10 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi. İşte o hastaneler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2024 - 14:08 Güncelleme: 19.10.2024 - 14:49
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        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
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        Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul Valiliği'ne gönderilen, "Özel Hastane Açılış Ruhsat İptalleri" konulu yazıda, bebeklerin bilinçli ihmal ile ölümüne neden olan "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında adı geçen özel hastanelerin ruhsatlarının iptal edildiği bildirildi.

        Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu imzalı yazıda şu ifadeler yer aldı: "Özel Hastaneler Yönetmeliğinin, 'Faaliyetin durdurulması durumunda hastalara ilişkin işlemler' başlıklı 65/A maddesinde yer alan 'Özel hastanenin tamamında veya bir kısmında faaliyetin geçici olarak durdurulması veya ruhsatın iptal edilmesi söz konusu olduğunda müdürlük tarafından öncelikle mevcut yatan hastalarla ilgili tespit yapılır. Nakli mümkün olmayan hastaların tedavilerinin tamamlanmasından ve nakli mümkün olanların da diğer hastanelere nakillerinden sonra özel hastanenin faaliyeti durdurulur. Bu durumdaki hastanelere yeni hasta kabulü yapılmaz' hükmü doğrultusunda yürütülmesi hususunda gereğini rica ederim."

        İSTANBUL'DA 9 HASTANENİN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

        Bakanlığın bilgilendirme yazısında İstanbul'da ruhsatı iptal edilen 9 özel hastane ise şöyle sıralandı: Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ve Özel Silivri Kolan Hastanesi.

        TOPLAM SAYI 10'A ULAŞTI

        Tekirdağ Çorlu'daki Özel Reyap Hastanesi'nin bu sabah ruhsatının iptal edilmesi ve içindeki hastaların taburcu edilmesiyle birlikte; ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 10'a ulaştı.

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