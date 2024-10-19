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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Kızların kavgasını ayırmak isteyen genci vurdu | SON HABERLER | Son dakika haberleri

        Kızların kavgasını ayırmak isteyen genci vurdu!

        Adana'da, 17 yaşındaki G.Ç. ve aynı yaştaki Z.B. isimli kızların kavgasını ayırmak isteyen 21 yaşındaki Mehmet Emin C.'yi tabancayla vuran 36 yaşındaki Ömer S. tutuklandı. Ömer S., ifadesinde, "Havaya ateş ettim. Gencin nasıl vurulduğunu anlamadım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 13:49 Güncelleme: 19.10.2024 - 13:49
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        Kızların kavgasını ayırmak isteyen genci vurdu!
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        Adana'da olay, 17 Ekim'de saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan G.Ç. (17) ile Z.B. (17) isimli genç kızlar, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı.

        KAVGAYI AYIRMAK İSTEYENİ VURDU

        DHA'da yer alan habere göre kısa sürede birbirine giren kızların kavgasını yoldan yürüyen Mehmet Emin C. (21), ayırmak istedi. Bu sırada olay yerinde bulunan G.Ç.'nin dayısı Ömer S. (36) araya girmek isteyen Mehmet Emin C.’yi darp edip, belindeki tabancayı çıkardı.

        BACAĞINDAN VURUP KAÇTI

        Çevredekilerin panikleyip, ateş etmemesi için uyardığı Ömer S., Mehmet Emin C.'yi bacağından vurduktan sonra kaçtı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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        POLİS, ZANLIYI YAKALADI

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Mehmet Emin C., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ömer S.’yi olay yerine yakın bir sokakta yakaladı.

        "HAVAYA ATEŞ ETTİM, ANLAMADIM"

        Bağlar Polis Merkezi'ne götürülen Ömer S., ifadesinde, "Havaya ateş ettim. Gencin nasıl vurulduğunu anlamadım” dedi.

        İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Ömer S., gazetecilere, "Konuşmak istemiyorum. Pişmanım" dedi. Adliyeye sevk edilen Ömer S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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