Sağlık Bakanı Memişoğlu: CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik

Sağlık Bakanı Memişoğlu, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

"Yenidoğan Çetesi"nin faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına değinen Memişoğlu, bebeklere bakmamış, bakamamış veya kötü bakmış, onların ölümüne sebebiyet vermiş insanlık dışı canice bir çeteden bahsettiklerini söyledi.

Bakan Memişoğlu, çeteye karşı inanılmaz bir işbirliğiyle çok gizli operasyonlar yürütüldüğünü belirterek, "Maalesef bebeklerin canlarını hiçe sayan, canice ve kötü bir çeteden bahsediyoruz ve bu çeteye maalesef sağlıkçı demiyorum ben onlara, insanlıktan ders almamış, nimet almamış insanlar olarak görüyoruz." dedi.

Çetenin başka faaliyetleri olup olmadığıyla ilgili konuşan Memişoğlu, "Şimdi çok net söylüyorum, bir tane CİMER başvurusuyla bir çeteyi çökerttik, bakın bir CİMER başvurusuyla. İnsanlarımız şunu bilsinler, biz Sağlık Bakanlığı olarak insanlarımızın hayatı için her türlü denetimi, her türlü tetkiki yapıyoruz. Her türlü şikayeti de değerlendiriyoruz. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Özel hastaneler bu konuda bizim her zaman denetimimize tabilerdir. Çok iyi çalışanları da var. Ama maalesef şikayet edildiği zaman da her türlü gidip onları denetliyoruz." dedi.