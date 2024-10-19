'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!

Türkiye gündemine oturan 'Yenidoğan çetesi’nde önemli detaylar çıkmaya devam ediyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, başlatılan soruşturma kapsamında çetenin el konulan cep telefonlarının ön incelemesi tamamlandı.

ÜÇ ÖNEMLİ İSMİN TELEFON ÇÖZÜMLEMESİ Bu çalışma kapsamında çete lideri Fırat Sarı, çetenin önemli ikinci ismi İlker Gönen ve önemli isimlerinden biri olan ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir’in cep telefonlarının ön incelemesi tamamlandı.

FIRAT SARI'NIN MESAJLARI Çete lideri Fırat Sarı’nın, el konulan cep telefonun ön incelemesinde, suç unsuru olduğu değerlendirilen görüşmeler ortaya çıktı. İddianamede yer alan ayrıntılarda; "Soruşturmaya konu, 9 farklı hastanede İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler hakkında bilgi sahibi olduğu, hatta bu denetimlerde tutulan tutanakların tarafına ulaştırıldığı, bu tutanak ve bilgilerin "Yenidoğan Dr. Mehmet Gürül olarak kayıtlı olan 0 533… nolu GSM numarası tarafından iletildiği görülmüştür" diye ifade edildi.

ŞOFÖR KENDİNİ HASTANE KOORDİNATÖRÜ OLARAK TANITIYOR 112 Acil Servis’inde şoför olarak çalışan çetenin üyelerinden Gıyasettin Mert Özdemir'in incelenen cep telefonunda da şoke eden mesajlar ortaya çıktı. Şüphelinin sosyal medya platformu olan WhatsApp uygulaması üzerinden soruşturma kapsamında olduğu değerlendirilen konuşma içeriklerine rastlanıldı. İddianamede ortaya çıkan ayrıntılara göre Özdemir’in yaptığı bir görüşme dikkat çekiyor. İddianameye giren o görüşme ve detaylar şöyle anlatıldı: Gıyasettin Mert Özdemir’in, Edirne 112 Nakil ismiyle kayıt ettiği görüşmede; "Merhaba iyi çalışmalar dilerim. Mert ben, Esenler Güney Hastanesi ve Bağcılar Şafak Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Koordinatörüyüm. TĞM riskli gebelerinizi ücretsiz kabul edebiliriz. Yenidoğan yoğun bakımda yan dallarımız mevcuttur. Çocuk cerrahide ameliyatlar ücretsiz şekilde yapılmaktadır" mesajından, kendisini ambulans şoförü olmasına rağmen Esenler Güney Hastanesi ve Bağcılar Şafak Hastanesinin Yenidoğan yoğun bakım koordinatörü olarak tanıttığı, riskli gebeleri ve ameliyatların ücretsiz şekilde olduğunu söyleyerek hastanelerine hasta nakil sevklerini gerçekleştirebileceğine ilişkin konuşmaların olduğu görüntüde yer verilmiştir.