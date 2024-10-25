Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul ve Sinop çevreleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 19° Ankara Kısmen Güneşli 18° İzmir Kısmen Güneşli 25° Antalya Kısmen Güneşli 27° Trabzon Parçalı Bulutlu 18° Bursa Kısmen Güneşli 18° Adana Kısmen Güneşli 28° Diyarbakır Kısmen Güneşli 21° Gaziantep Kısmen Güneşli 22° Ağrı Güneşli 12°

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

REKLAM İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 21°C Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 19°C Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 20°C Parçalı bulutlu A.KARAHİSAR °C, 17°C Az bulutlu DENİZLİ °C, 25°C Az bulutlu İZMİR °C, 24°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 24°C Az bulutlu ve açık ADANA °C, 28°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 27°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 25°C Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 27°C Az bulutlu ve açık ANKARA °C, 17°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 18°C Az bulutlu ve açık KONYA °C, 16°C Az bulutlu ve açık YOZGAT °C, 13°C Az bulutlu ve açık BOLU °C, 17°C Parçalı bulutlu DÜZCE °C, 20°C Parçalı bulutlu REKLAM SİNOP °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 17°C Parçalı bulutlu AMASYA °C, 16°C Parçalı bulutlu ARTVİN °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı