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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Karadeniz'de yağmur var, sıcaklıklar mevsim normalinde - 25 Ekim Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den açıklama! Karadeniz'de yağmur var, sıcaklıklar mevsim normalinde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 07:22 Güncelleme: 25.10.2024 - 07:22
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        Karadeniz'de yağmur var, sıcaklıklar mevsim normalinde
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul ve Sinop çevreleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 19°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 18°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 25°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 27°

        Trabzon

        Parçalı Bulutlu 18°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 18°

        Adana

        Kısmen Güneşli 28°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 21°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 22°

        Ağrı

        Güneşli 12°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 21°C

        Parçalı bulutlu

        İSTANBUL °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 19°C

        Parçalı bulutlu

        KOCAELİ °C, 20°C

        Parçalı bulutlu

        A.KARAHİSAR °C, 17°C

        Az bulutlu

        DENİZLİ °C, 25°C

        Az bulutlu

        İZMİR °C, 24°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 24°C

        Az bulutlu ve açık

        ADANA °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 25°C

        Az bulutlu ve açık

        MERSİN °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık

        ANKARA °C, 17°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 18°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 16°C

        Az bulutlu ve açık

        YOZGAT °C, 13°C

        Az bulutlu ve açık

        BOLU °C, 17°C

        Parçalı bulutlu

        DÜZCE °C, 20°C

        Parçalı bulutlu

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        SİNOP °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 17°C

        Parçalı bulutlu

        AMASYA °C, 16°C

        Parçalı bulutlu

        ARTVİN °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        ERZURUM °C, 10°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 11°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 17°C

        Az bulutlu

        VAN °C, 12°C

        Az bulutlu

        DİYARBAKIR °C, 22°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 23°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 21°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 24°C

        Az bulutlu ve açık

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