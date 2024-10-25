Meteoroloji'den açıklama! Karadeniz'de yağmur var, sıcaklıklar mevsim normalinde
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul ve Sinop çevreleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı bulutlu
AMASYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 17°C
Az bulutlu
VAN °C, 12°C
Az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık