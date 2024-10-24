Doğalgaz patlaması yaşanan bina mühürlendi, 59 kişi tahliye edildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi 886'ncı Sokak üzerindeki 5 katlı Necati Bey Apartmanı'nın 3’üncü katında 21 Ekim günü doğalgaz patlaması meydana geldi.

Patlamada Günay Ergen (65) hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Patlamanın meydana geldiği apartmanda yapılan incelemeler bugün tamamlandı. İncelemelerin ardından 10 dairenin bulunduğu bina ekipler tarafından mühürlendi.

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Patlama sebebiyle çevredeki Ayyıldız Apartmanı’nda 4 dairede, Ergen Apartmanı’nda ise 3 dairede hasar oluştuğu tespit edildi. Patlamanın yaşandığı bina ve çevre binalarda hasar gören daireler olmak üzere toplam 17 dairede yaşayan 59 kişi evlerinden tahliye edildi.