Türkiye, dün Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısına tanık oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda 5 kişinin şehit olduğunu ve 22 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yerlikaya ayrıca biri kadın biri erkek olan teröristlerden birinin kimliğinin belirlendiğini duyurdu. Yerlikaya, erkek teröristin PKK terör örgütü üyesi "Rojger" kod adlı Ali Örek olduğunun tespit edildiğini ve diğer teröristin kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

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Saldırının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, biri başsavcı olmak üzere 8 savcı ile soruşturma başlattı. Saldırıda, TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu. Şehitlerden Zahide Güçlünün, eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere yerleşkenin girişine gittiği, bu sırada saldırının gerçekleştiği öğrenildi.