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        Hain saldırıda 5 şehidimiz var! Sağlık Bakanlığı'ndan yaralıların durumuyla ilgili açıklama!

        Türkiye dün Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine yönelik bir terör saldırısına tanık oldu. Hain saldırıda 2 terörist, biri taksi sürücüsü 4'ü de TUSAŞ çalışanı 5 kişiyi şehit etti. Saldırıda 22 kişi de yaralandı. Sağlık Bakanlığı, yaralılardan 8'inin taburcu edildiğini, 14 yaralının da tedavisinin devam ettiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 12:45 Güncelleme: 24.10.2024 - 12:45
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        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
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        Türkiye, dün Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısına tanık oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda 5 kişinin şehit olduğunu ve 22 kişinin de yaralandığını açıkladı.

        Yerlikaya ayrıca biri kadın biri erkek olan teröristlerden birinin kimliğinin belirlendiğini duyurdu. Yerlikaya, erkek teröristin PKK terör örgütü üyesi "Rojger" kod adlı Ali Örek olduğunun tespit edildiğini ve diğer teröristin kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

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        Saldırının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, biri başsavcı olmak üzere 8 savcı ile soruşturma başlattı. Saldırıda, TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu. Şehitlerden Zahide Güçlünün, eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere yerleşkenin girişine gittiği, bu sırada saldırının gerçekleştiği öğrenildi.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KİRLİ ELLER KIRILACAK

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ saldırısıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Tam Bağımsız Türkiye" idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır. Terör eyleminin ilk anından itibaren güvenlik kuvvetlerimiz olaya süratle müdahalede bulunmuş ve teröristleri etkisiz hale getirmiştir. Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye'ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak" ifadelerini kullandı.

        BAKAN GÜLER: YAPILANLARIN ACISI MİSLİYLE ÇIKACAK

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de, "Değerli arkadaşlar, TUSAŞ tesislerimize her zaman yatıkları gibi alçakça, şerefsizce bir saldırı yaparak milletimizin huzurunu bozmaya çalıştılar. Bu PKK'lı şerefsizlerin hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz. Fakat bunlar bir türlü akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi bir daha tekrar ediyorum; en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız, bu yapılanların, acılarını misliyle çıkaracağız. Bunu herkes görecek hiç merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

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