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        Haberler Gündem Güvenlik TUSAŞ şehitleri | Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi

        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!

        Başkent'te, dün TUSAŞ'a yönelik düzenlenen hain terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit olurken, 22 kişi de yaralandı. Şehitlerimizden Makine Mühendisi 37 yaşındaki Zahide Güçlü, doğum gününde şehit düştü. Güçlü, eşinin gönderdiği çiçeği almak için nizamiye kapısına gittiğinde aramızdan ayrıldı. İşte, yüreğimize gömdüğümüz 5 kahramanımız...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.10.2024 - 08:20 Güncelleme: 24.10.2024 - 08:26
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        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
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        Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) dün düzenlenen terör saldırısında 5 yurttaşımız şehit oldu.

        ŞEHİTLERDEN 4'Ü TUSAŞ ÇALIŞANI

        Saldırıda, TUSAŞ'ta Makina Mühendisi olan Zahide Güçlü, kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.

        DOĞUM GÜNÜ ÇİÇEĞİNİ ALACAKTI

        Makina Mühendisi Zahide Güçlü.
        Makina Mühendisi Zahide Güçlü.

        Şehit mühendis Zahide Güçlü'nün (37) dün doğum günü olduğu ve eşinin kendisine, doğum gününü kutlamak için çiçek gönderdiği öğrenildi.

        ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI

        Güçlü'nün çiçeği almak için nizamiyeye giderken terör saldırısının ortasında kaldığı belirtildi. Olayda yaralanan Güçlü, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        "OĞLUMU SIRTINDAN VURMUŞLAR"

        Taksi şoförü Murat Arslan.
        Taksi şoförü Murat Arslan.

        Şehit taksi şoförü Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan ise, "Taksi kendimizin, baba oğul çalışıyoruz 3 arabayız durakta. Olay cereyan ettiğinde ben müşterideydim, çocuklarımdan ikisi duraktaydı. Müşteri gibi gelmiş o hain. Duraktan binmişler arabaya. TUSAŞ'a gidince katliam yapmışlar. Oğlumu aracın bagajına koymuşlar, sırtından vurmuşlar" dedi.

        BİR ÇOCUK BABASIYDI

        TUSAŞ Kalite Kontrolcü Cengiz Coşkun.
        TUSAŞ Kalite Kontrolcü Cengiz Coşkun.

        Saldırıda hedef alınan şehitlerden TUSAŞ Kalite Kontrolcü Cengiz Coşkun, Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Hıdırlık köyü nüfusuna kayıtlıydı. Ailece uzun zamandır Ankara'da ikamet ediyordu.

        Diş Hekimi Aysan Süngü Coşkun ile evli olan Cengiz Coşkun'un Alaz isminde bir çocuğu vardı. Coşkun'un cenazesinin Ankara'da defnedileceği öğrenildi.

        EVİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

        Terör saldırısında hayatını kaybeden 5 kişiden güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın, Sincan ilçesine bağlı Yenikent Semti'ndeki evinin bulunduğu binaya Türk bayrakları asıldı.

        TUSAŞ güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan.
        TUSAŞ güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan.

        Şehit Atakan Şahin Erdoğan’ın cenazesinin bugün ikindi namazının ardından Cimşit Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.

        SEVİLEN SAYILAN BİR KİŞİYDİ

        TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz. (Fotoğraf: İHA)
        TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz. (Fotoğraf: İHA)

        Hain saldırıda, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz da kaybettiğimiz isimlerden biriydi. Çatışmanın ortasında kalan ve hayatının baharında şehit edilen HayatınCanbaz'ın arkadaşları tarafından sevilip sayılan bir kişi olduğu öğrenildi.

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