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        Haberler Gündem Güncel Ankara'da TUSAŞ tesislerinde patlama! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        TUSAŞ'a terör saldırısı!

        Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama meydana geldi. Silah seslerinin duyulması üzerine de bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır" paylaşımında bulundu. Öte yandan tesiste çatışmanın devam ettiği ve rehine olduğu iddia edildi. Tesiste bir patlamanın daha meydana geldiği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 23.10.2024 - 15:57 Güncelleme: 23.10.2024 - 16:42
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        TUSAŞ'a terör saldırısı!
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        TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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        TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu.

        BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız" ifadelerini kullandı.

        Öte yandan güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

        REHİNE OLDUĞU İDDİASI

        Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tesiste çatışmanın devam ettiği ve rehine olduğu iddia edildi.

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        VARDİYA DEĞİŞİMİNDE GERÇEKLEŞTİ

        Edinilen bilgilere göre de saldırının vardiya değişimi sırasına meydana geldiği belirtildi.

        SAVUNMA ALANINDA ÖN PLANA ÇIKIYOR

        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, savunma alanındaki çalışmalarıyla ön plana çıkıyor.

        Türkiye’de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezi olan TUSAŞ, savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kuruldu.

        BAŞ SAĞLIĞI MESAJLARI

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Ankara’da TUSAŞ tesisinde meydana gelen çatışma ve terör saldırısı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyim. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyoruz. Başımız sağ olsun.

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik yapılan terör saldırısını kınıyorum. Teröre boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Başımız sağ olsun.

        Saadet Partisi Genel Başkanı Teme Karamollaoğlu: Ankara Kahramankazan'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) düzenlenen hain terör saldırısını lanetliyor; şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum.

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