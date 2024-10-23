TUSAŞ'a terör saldırısı! Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama meydana geldi. Silah seslerinin duyulması üzerine de bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır" paylaşımında bulundu. Öte yandan tesiste çatışmanın devam ettiği ve rehine olduğu iddia edildi. Tesiste bir patlamanın daha meydana geldiği öğrenildi

Habertürk / AA Giriş: 23.10.2024 - 15:57 Güncelleme: 23.10.2024 - 16:42 facebook

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