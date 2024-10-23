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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısıyla ilgili açıklama | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısıyla ilgili açıklama

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ saldırısıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Tam Bağımsız Türkiye" idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır. Terör eyleminin ilk anından itibaren güvenlik kuvvetlerimiz olaya süratle müdahalede bulunmuş ve teröristleri etkisiz hale getirmiştir. Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye'ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 19:31 Güncelleme: 23.10.2024 - 19:33
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        'Kirli eller kırılacak'
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        TUSAŞ'a yapılan saldırının ardından sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye’ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak; güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

        TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN ALÇAKÇA SALDIRI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk savunma sanayisinin lokomotif kuruluşlarından olan TUSAŞ’a yönelik düzenlenen terör eylemi; ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve “Tam Bağımsız Türkiye” idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır. Terör eyleminin ilk anından itibaren güvenlik kuvvetlerimiz olaya süratle müdahalede bulunmuş ve teröristleri etkisiz hale getirmiştir. Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye’ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak; güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır. Her türlü terör tehdidiyle ve destekçileriyle mücadelemiz azimle, kararlılıkla ve çok boyutlu bir şekilde devam edecektir.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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