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        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı

        Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne terör saldırısı düzenlendi. Patlama ve silah seslerinin duyulduğu tesise güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tesis önünde sıcak çatışma da yaşanırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırı sonucu şehit ve yaralıların olduğunu açıkladı. Tesise saldırı düzenleyen teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, teröristlerin ellerinde silah ve sırt çantalarıyla binanın içine girdikleri anlar yer alıyor. Görüntülerde teröristlerden birinin kadın olduğu görülüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 16:57 Güncelleme: 23.10.2024 - 17:23
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        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
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        Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ'a terör saldırısı gerçekleştirildi.

        Saldırı ile birlikte TUSAŞ'tan patlama ve silah sesleri duyuldu. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk patlamanın ardından silah sesleri ve patlamalar devam etti.

        Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışmaların devam ettiği ve binada rehine olduğu bildirildi.

        Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        TUSAŞ'a terör saldırısı! Haberi Görüntüle

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırı sonucu şehit ve yaralılar bulunduğunu duyurdu.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

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        "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız."

        TERÖRİSTLER KAMERADA

        Tesise saldırı düzenleyen teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı.

        Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, teröristlerin ellerinde silah ve sırtlarında çanta ile binanın içine girdikleri anlar yer alıyor. Görüntülerde teröristlerden birinin kadın olduğu görülüyor.

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