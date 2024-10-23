İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ'a terör saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırı ile birlikte TUSAŞ'tan patlama ve silah sesleri duyuldu. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk patlamanın ardından silah sesleri ve patlamalar devam etti.

Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışmaların devam ettiği ve binada rehine olduğu bildirildi.

Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırı sonucu şehit ve yaralılar bulunduğunu duyurdu.